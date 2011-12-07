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Самолеты в «Бегишево» проверяют на наличие насекомых с коронавирусом

На борьбу с возможным распространением вируса отряжена команда специалистов.
В татарстанском аэропорту «Бегишево» специалисты проверяют самолеты на наличие насекомых, зараженных коронавирусом. Об этом отчитался начальник территориального отдела Роспотребнадзора Рустем Изиятуллин, сообщает официальный сайт НМР.В аэропорту работает команда специалистов, которые обследуют пассажиров и членов экипажа, прибывающих в Татарстан международными рейсами. Также Рустем Изиятуллин заявил, что заболеваемость ВИЧ в Нижнекамске снизилась на 20%, а вирусными гепатитами на 41%.
КВ
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