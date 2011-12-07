В Татарстане уменьшились случаи заболеваемости раком

За 2020 год в Татарстане насчитали более 7 тысяч онкозаболеваний, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что Татарстан вошел в топ-5 регионов РФ с наибольшей продолжительностью жизни больных раком. Хорошую статистику озвучил и начальник организационно-методического отдела Республиканского клинического онкологического диспансера Камиль Шакиров.

В ходе совещания Минздрава РТ за первое полугодие нынешнего года Шакиров. рассказал, что случаи смерти от рака составили «186,2 на 100 тыс. населения, что на 2,5% меньше аналогичного периода предыдущего года».

Кроме того, на 0,5% снизилась и сама заболеваемость. Так, в республике на текущий период выявили 7 тыс. 254 онкологических заболевания, 262 случая из которых зафиксировали во время диспансеризации взрослого населения.

Всего же по Татарстану заболеваемость составила 373,8 случая на 100 тыс. населения.