Чек-ап здоровья малыша от рождения до года: каких врачей посетить и какие прививки ставить

В роддоме

Еще в роддоме малышу ставят две прививки. В первые 24 часа это вакцина против вирусного гепатита В, а в первые 3-7 дней жизни — против туберкулеза, так называемая вакцина БЦЖ.

Ещё новорожденному обязательно проводят два скрининга. Первый — неонатальный скрининг согласно приказу Минздравсоцразвития РФ от 2006 года. Исследование направлено раннее выявление таких наследственных заболеваний, как адреногенитальный синдром, галактоземия, врожденный гипотиреоз, муковисцидоз, фенилкетонурию.

«Эти пять наследственных заболеваний являются довольно тяжелыми по своему течению. Раннее выявление нарушений и раннее подключение терапии сильно улучшает качество жизни ребенка. Так, например, при вовремя обнаруженной фенилкетонурии можно с помощью коррекции диеты полностью нормализовать все функции организма. У ребенка не будет последствий в виде нарушений физического и умственного развития», — объяснила врач-педиатр «Семейной клиники», кандидат медицинских наук Люция Гиниятова.

Для скрининга у новорожденного берут кровь из пяточки через 3 часа после кормления на 4-й день жизни, если это доношенный малыш, а если нет, то на 7-й день.

Аудиологический скрининг проводится новорожденным в роддомах с 2008 года. Исследование помогает выявить нарушения слуха и проводятся с помощью специального прибора в первые 3-4 дня жизни малыша.

1 месяц

Первый поход в детскую поликлинику начинается с осмотра у педиатра.

«В России существует Приказ Минздрава № 514 о профилактических осмотрах детей. Согласно нему все дети до года осматриваются педиатром ежемесячно. Кроме того, есть несколько патронажей до первого месяца жизни», — рассказала врач-педиатр «Семейной клиники», кандидат медицинских наук Люция Гиниятова.

Во время таких приемов педиатр оценивает физическое, нервно-психическое развитие ребенка.

«Педиатр дает рекомендации по вскармливанию, профилактике рахита, железодефицитной анемии, йод дефицита, уходу за ребенком, режиму дня, воспитанию и развитию ребенка. При выявлении отклонений в здоровье ребенка педиатр назначает лечение, при необходимости направляет к профильным специалистам», — пояснила врач-педиатр, заведующая отделением педиатрии Клиники «Скандинавия» («Ава-Казань») Наталья Зайцева.

Помимо осмотра у педиатра, месячного малыша показывают четырем узким специалистам. Невролог проверит нервное развитие и моторные функции. Хирургу показывают, чтобы исключить патологии — например, пупочную грыжу или фимоз у мальчиков. Офтальмолог проверит глазное дно, фокусировку взгляда и проходимость носослезных каналов. Стоматолог оценит, не мешает ли уздечка языка правильному сосанию, поскольку эта проблема может мешать набору веса.

К консультациям у врачей добавляется большое количество УЗИ: сердца (эхокардиоскопия), брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки), тазобедренных суставов, головного мозга.

В один месяц малышам ставится вторая вакцина против гепатита В.

Существуют противопоказания прививкам, о которых нужно знать родителям.

К постоянным относятся анафилактические и аллергические системные реакции на компонент вакцины, сильная реакция на предыдущее введение вакцины (температура выше 40 градусов, инфильтрат в месте введения вакцины больше 8 см), поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины, для живых вакцин — иммунодефицитное состояние, для цельноклеточной вакцины (АКДС) — прогрессирующие болезни нервной системы.

Острое инфекционное и неинфекционное заболевание и обострение хронических болезней могут стать временным противопоказаниям к вакцинации.

«Плановые прививки проводят через 1 — 2 недели после выздоровления или в период ремиссии», — добавила врач-педиатр, заведующая отделением педиатрии Клиники «Скандинавия» («Ава-Казань») Наталья Зайцева.

2 месяца

Двухмесячному ребенку необходимо поставить прививку от пневмококковой инфекции после осмотра у педиатра. Дети из группы риска делают третью прививку от гепатита В.

3 месяца

В этом возрасте к стандартному осмотру у педиатра добавляются консультации профильных врачей. Невролог проверит мышечный тонус и то, как малыш осваивает двигательные навыки. Ортопед проведет первый общий осмотр.

Трехмесячному малышу нужно сдать общие анализы крови и мочи.

«ОАК и ОАМ первый раз берутся в 2 месяца, а затем в 1 год. Если есть показания, то в любом возрасте назначается. Общий анализ крови помогает выявить анемию, воспаление в организме, нарушения свертываемости крови. Общий анализ мочи позволяет оценить работу почек, обнаружить воспаление в мочевыводящих путях, заподозрить некоторые заболевания, например, сахарный диабет», — пояснила врач-педиатр Юлия Туманова.

В два месяца ставится прививка нужна против дифтерии, коклюша, столбняка и полиомиелита. Есть отечественная вакцина АКДС и зарубежные аналоги «Инфанрикс», «Инфанрикс-Гекса» и «Пентаксим». Детям из групп риска в 3 месяца дополнительно ставят вакцину против гемофильной инфекции.

4,5 месяца

Спустя 45 дней после первой прививки против дифтерии, коклюша, столбняка и полиомиелита нужно поставить вторую. В этот же приход в поликлинику нужно ввести вторую вакцину против пневмококка. Детям из групп риска в этом возрасте дополнительно ставят ещё одну прививку против гемофильной инфекции.

6 месяцев

Когда вы отметили первые полгода жизни малыша, нужно вновь прийти на осмотр к педиатру, который даст рекомендации по старту прикорма. Неврологу нужно показаться для оценки психомоторного развития ребёнка. По показаниям педиатр может вновь дать направление к детскому хирургу.

Полугодовалого ребенка нужно в третий раз привить от гепатита В и дифтерии, коклюша, столбняка и полиомиелита. Детям из групп риска вновь ставят вакцину против гемофильной инфекции. Начиная с шестимесячного возраста можно делать прививку против гриппа. Рекомендуется вакцинироваться при повышенной эпидемиологической опасности, обычно в середине осени.

Врач-педиатр «Семейной клиники», кандидат медицинских наук Люция Гиниятова считает, что после полугода нет необходимости посещать педиатра ежемесячно. Но только в том случае, если малыш правильно развивается, а у родителей нет жалоб. Следующий визит можно запланировать на 9 месяцев, когда, например, оценивается наличие железодефицита.

9 месяцев

Педиатр в этом возрасте даст направление к стоматологу. Даже если зубов пока нет, врач оценит, насколько правильно формируется прикус.

12 месяцев

Отпраздновав первый год жизни малыша, вы вновь придете в детскую поликлинику для большого чек-апа. Ортопед должен проверить осанку ребенка, стопы и общее развитие скелета. На приеме у хирурга важно исключить патологии. Стоматолог оценит состояние первых зубов и вновь проверит прикус. Невролог проведет общий осмотр. На приеме у офтальмолога у малыша проверят остроту зрения и посмотрят глазное дно. Отоларинголог осмотрит горло, уши и носовые ходы.

Лабораторные исследования для годовалого ребенка — это ЭКГ, общие анализы крови, мочи, а также исследование уровня глюкозы в крови.

В этом возрасте ставят комбинированную вакцину против кори, краснухи, эпидемического паротита («свинки»).

Действительно ли нужно посещать врача-педиатра ежемесячно?

Мнение на этот счет разнятся даже внутри экспертного сообщества.

«Иногда ежемесячные осмотры действительно нужны, чтобы оценивать состояние ребенка в динамике. Но рутинно осматривать всех нет такой необходимости. Возможно, актуальными будут визиты на плановую вакцинацию, как это происходит на Западе. В эти визиты педиатр осматривает ребенка и может дать какие-то рекомендации по здоровью, ответить на вопросы родителей», — считает врач-педиатр «Семейной клиники», кандидат медицинских наук Люция Гиниятова.

Ряд врачей опирается на указ Минздрава, поэтому рекомендует в первый год жизни ребенка регулярно показываться педиатру.

«Педиатр является главным доктором в жизни каждого ребенка. Посещать педиатра ежемесячно до года нужно обязательно», — считает врач-педиатр Юлия Туманова.