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В Татарстане зарегистрирован еще 51 случай коронавируса

Три случая оказались завозными.

В Татарстане заболел коронавирусом 51 человек. Из этих случаев — три оказались завозными, остальные — контактные. 

Лечение на дому получат 29 человек, 22 была необходима госпитализация. 

География новых заболеваний выглядит так: Казань — 26, Набережные Челны — 16, Актанышский — 1, Алексеевский — 1, Бугульминский — 1, Елабужский — 1, Зеленодольский — 1, Нижнекамский — 1, Пестречинский — 1, Тукаевский — 2. 

Всего за все время в Татарстане зарегистрировано 26 264 случая COVID-19. Выздоровело 22 835 человек, в том числе 28 за минувшие сутки. 

Провакцинировано 1 049 841 человек (прирост — 3 450), из них 905 687 получили вторую прививку. 

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122. 

КВ
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