В Татарстане зарегистрирован еще 51 случай коронавируса

В Татарстане заболел коронавирусом 51 человек. Из этих случаев — три оказались завозными, остальные — контактные.

Лечение на дому получат 29 человек, 22 была необходима госпитализация.

География новых заболеваний выглядит так: Казань — 26, Набережные Челны — 16, Актанышский — 1, Алексеевский — 1, Бугульминский — 1, Елабужский — 1, Зеленодольский — 1, Нижнекамский — 1, Пестречинский — 1, Тукаевский — 2.

Всего за все время в Татарстане зарегистрировано 26 264 случая COVID-19. Выздоровело 22 835 человек, в том числе 28 за минувшие сутки.

Провакцинировано 1 049 841 человек (прирост — 3 450), из них 905 687 получили вторую прививку.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.