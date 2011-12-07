В Казани свыше 33 тысяч горожан страдают старческой астенией

В Казани проживают свыше 166 тысяч человек, старше 65 лет. Более 33 тысяч нуждаются в посторонней помощи, так как страдают старческой астенией. В столице Татарстана в рамках реализации национальный проекта «Демография» и федерального проекта «Старшее поколение» на базе больниц и госпиталей открыты 12 гериатрических кабинетов, где ведут прием 12 врачей-гериатров. В Татарстане созданы 44 подобных кабинета. В стационарных отделениях республики организованы 150 коек, в Казани — 42. За 2019 год гериатрических специалистов посетили свыше 5,5 тысяч человек, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.