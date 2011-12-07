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Татьяна Голикова: Больницам невыгодно скрывать смерти пациентов от коронавируса

По ее словам, с экономической точки зрения любая больница должна быть заинтересована в том, чтобы поставить больше диагнозов COVID-19.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в передаче «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявила о невыгодности больницам сокрытия о смерти пациентов от COVID-19.

По словам Голиковой, лечение коронавируса в стране оплачивается за счет средств обязательного медицинского страхования. В передаче она отметила, что тариф по его лечению больше, чем для сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому «с экономической точки зрения любая больница должна быть заинтересована в том, чтобы поставить больше диагнозов COVID-19».

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что Татьяна Голикова опровергла сообщения западных СМИ о смертности россиян от коронавируса. The Financial Times заявили, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше официальных данных.

КВ
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