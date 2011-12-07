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COVID-19 увеличивает риск заболевания раком легких в восемь-четырнадцать раз

Постковидный синдром способен привести к фиброзу легких.

Коронавирус может стать причиной фиброза легких — образования рубцов, при котором риск онкологии возрастает в несколько раз. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врач Александр Мясников.

«Большинство заразившихся имеют обычные симптомы заболевания, которые не затрагивают легкие, ни о каком фиброзе речь не идет, но у некоторых пациентов болезнь принимает тяжелую форму, это увеличивает риск заболевания раком легких», — заявил Мясников.

Образование рубцовой ткани это достаточно редкий случай проявления коронавируса, отметил эксперт.

К тому же, фиброз не обязательно является признаком исключительно тяжелой пневмонии, вызванной ковидом.

«Любое серьезное воспаление легких может оставить после себя рубец. Тут и пневмококк, и туберкулез, и тяжелая гриппозная пневмония», — уточнил врач.

КВ
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