Как помочь человеку при сердечных заболеваниях до приезда скорой?

Как призналась пассажирка в благодарности, направленной в адрес руководства автопредприятия, она сердечник. Ехала утром в автобусе, и на одной из остановок ей стало плохо: потемнело в глазах, закружилась голова, помутнело сознание. По ее собственному ощущению, остановилось дыхание. Кондуктор сумела сделать так, что женщине стало лучше. Как выяснилось, Рахима родом из Ташкента, где она получила медицинское образование. На автопредприятии трудится с 2019 года.

«КВ» обратились за комментарием к врачу общей практики Елене Семеновой, чтобы узнать, как действовать до приезда врачебной бригады, если нет специфических знаний оказания помощи. По ее словам, чаще всего в общественных местах, в том числе транспорте, причиной подобных ситуаций становятся сердечно-сосудистые нарушения. Они могут характеризоваться такими симптомами, как резкое онемение рук или ног, потеря сознания или ориентации в пространстве, резкая головная боль, рвота, нарушение речи, зрения. В этом случае нужно уложить человека или дать ему сесть, если это возможно. При наличии рвоты следует уложить человека на бок, расстегнуть ворот одежды и обеспечить приток воздуха. Если отсутствует сознание, дыхание, сделать массаж сердца и искусственное дыхание.

Основными симптомами инсульта являются невозможность улыбнуться, произнести простейшее предложение, поднять руки и высунуть язык. Даже при наличии одного признака следует вызвать скорую. До приезда медиков нужно уложить пострадавшего, используя подручные средства для валика под голову, расстегнуть ворот одежды, чтобы обеспечить доступ воздуха. В помещении или автобусе открыть окно. Рекомендуется помассировать каждый палец с тыльной стороны ладони. Все это способствует тому, чтобы человек пришел в себя.

Характерные признаки инфаркта — боль в шее, левой руке, локте и ноге, бледность, слабость, внезапный липкий пот. После того как сделан вызов скорой, следует обеспечить приток свежего воздуха — слегка приподнять верхнюю часть тела человека, подложив, например, куртку.

Затем дать одну, а если боли не проходят, то через 5 минут — еще одну таблетку нитроглицерина.

Оксана ЛЕСНОВА