«После ковида я перенес три операции». История борьбы врача с коварной инфекцией

Чтобы вернуть Александра к жизни, врачам потребовалось провести три операции и дважды удалять жидкость из легких. За время борьбы с вирусом мужчина похудел на 15 килограммов, ослаб, временно потерял голос, но главное — не потерял надежды на выздоровление. На днях врачи планируют выписать его домой. В эксклюзивном интервью журналисту «КВ» Александр и его отец рассказали, что пришлось пережить за время болезни их семье врачей. По просьбе героя истории его имя изменено.

Все началось с симптомов ОРВИ

— Александр, в какой момент было сложнее всего?

— Первое заболевание, которое я перенес, — COVID-19. Потом открылись желудочно-кишечные кровотечения. Все это переносилось сложно, но хирургическое лечение особенно тяжело. На каждом этапе настраивал себя на позитив, хотя дальнейшая судьба была неизвестна. Поэтому надеялся на лучшее, молился, как и все родственники. Морально помогали родители, близкие, супруга. Психологический настрой сильно влияет. Когда лежишь в реанимации в подавленном настроении, без него не обойтись. Чуть легче почувствовал себя с переводом в хирургию: как врач понимал — значит мое состояние стало лучше. Да и родственники смогли уже чаще навещать. А это очень влияет на состояние.

— Есть у вас версия, как вы заразились коронавирусной инфекцией?

— Много думал над этим. Потому что с самого начала соблюдал все меры предосторожности: носил респиратор, специальные очки, перчатки, ездил только на личном автотранспорте, ходил в магазин только в маске. Даже не представляю, кто мог стать источником заражения. Видимо, кто-то из окружения оказался носителем легкой формы вируса, а я подхватил.

Все началось в июне с симптомов обычной ОРВИ: невысокая температура (37 — 37,5), боль в горле, слабость. Когда мазок на коронавирус подтвердился, отправили на лечение в стационар. В ковидном госпитале пробыл 12 дней, состояние стабилизировалось. После трех отрицательных мазков со спокойной душой выписался на домашнее долечивание. Чувствовал себя хорошо. Слабость прошла через две недели. В середине июля чувствовал себя как обычно, гулял, даже купался. И вдруг через месяц после выздоровления, в середине августа, — резкая слабость, обморок. Домашние вызвали скорую, врачи уже в больнице диагностировали внутреннее кровотечение, а это прямое показание к экстренной операции. Только после двух оперативных вмешательств врачи стали связывать мое состояние с перенесенным COVID-19. Потому что ранее никаких проблем с желудком у меня не было: ни гастрита, ни язвы. Веду здоровый образ жизни, не курю, не употребляю алкоголь. Так что предрасполагающих факторов не было. Теперь могу точно сказать, что первый месяц после выздоровления — самый критичный.

— Сколько в общей сложности вы провели в больницах на лечении?

— Практически все лето 2020 года. Было всего две недели, когда я чувствовал себя здоровым. Остальной период — больницы, больницы… Конечно, уже хочется быстрее выписаться и восстанавливаться дома. Только здесь, в РКБ, я уже почти месяц нахожусь, не считая других стационаров.

— Что говорят врачи относительно того, когда сможете вернуться к полноценной жизни?

— Надеюсь, в ближайшие дни после выписки мне удастся восстановиться. Но загадывать рано. Пока еще остается слабость, серьезные кровотечения дают о себе знать. На улицу рано, гуляю по коридору больницы. С каждым днем дальность ходьбы увеличиваю. Прохожу сейчас под контролем врачей РКБ лечебную реабилитацию, в том числе на велотренажерах, для восстановления мышц. Хочется уже жить, работать, да просто побыть дома, посмотреть телевизор, почувствовать себя нормальным человеком. За время болезни многое переоценил. Кардинально.

Коронавирус опасен осложнениями

В РКБ за здоровье пациента боролась целая команда врачей. Его спасение — результат слаженной работы заведующего отделением хирургии № 1 Руслана Зефирова, заведующего отделением хирургии № 2 Александра Киршина, анестезиолога-реаниматолога Рената Камалова, шефа клиники анестезиологии и реанимации Айнагуль Баялиевой, заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии № 1 Рустама Ахундова, операционной медсестры Ларисы Корниловой.

По словам завотделением хирургии № 1 Руслана Зефирова, подобного рода осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции — случай не единичный, хоть и один из самых сложных.

— У пациента COVID-19 протекал тяжело, с пневмонией, 40-процентным поражением легких, — пояснил хирург. — В условиях городского ковидного госпиталя получал комплексную терапию из курсовых доз гормонов. Из-за тяжелого течения инфекции существенно пострадал ряд функций организма: иммунная, кроветворная, функция микроциркуляции в клетках. На этом фоне развились осложнения, и мужчину направили в 18-ю горбольницу, где его прооперировали по поводу желудочно-кишечного кровотечения — специалисты ушили кровоточащие сосуды, язвы. А меньше чем через двое суток случился рецидив кровотечения на фоне прежнего вмешательства. Потребовалась повторная операция — проведена резекция желудка. Спустя почти сутки, несмотря на всю необходимую терапию, пациент попадает к нам в критическом состоянии: тяжелый перитонит, кровотечение новых острых язв и перфорация желудка. Мы провели резекцию желудка и комплексную терапию в условиях реанимации. Фактически парень находился на грани жизни и смерти. К счастью, он смог преодолеть тяжелое состояние и реабилитироваться…

Болезнь Александра тяжело далась и его родителям. Будучи медиками, они понимали, что в любой момент могли потерять единственного сына. С 18 августа, когда Александра перевели в РКБ, отец неустанно находился рядом с ним.

— Очень тяжело было психологически, не дай бог кому-то пережить, — говорит отец, и глаза его увлажняются. — Супруга из-за переживаний сама на грани. Так уж получается, что если в семье врачей кто-то болеет, то сложностей не избежать. Мы знали о возможных последствиях, но надо было бороться. Поэтому каждый день шли в больницу с позитивным настроем, как и сейчас, — от этого во многом зависит выздоровление.

По словам отца, самым сложным для него моментом, который он запомнил, стал звонок из больницы — врачи сообщили, что у сына открылось третье по счету кровотечение, уже во время операции в РКБ. Кровь пациенту переливали в течение недели по полтора литра ежедневно.

— Ощутимые улучшения начались, когда после трех операций подряд сыну вторично откачали жидкость из легких. До этого температура держалась на отметке 39 — 40 градусов. В течение недели после второй процедуры она снизилась, — вспоминает отец Александра. — Что помогло победить вирус? Сила воли врачей и поддержка друзей, коллег. Даже пришлось сменить номер телефона, столько людей звонили…

Его мнение: COVID-19 — болезнь коварная, ее еще изучать и изучать. Непредсказуемость ее в том, что вирус «вышибает» иммунную систему, на фоне этого ослабления «расцветают» другие болезни, дают о себе знать самые слабые места в организме. Лечение по большей части симптоматическое, специфического лекарства в арсенале российских врачей пока нет. Семья Александра уверена, что свою роль сыграла компетентность и оперативность врачей, настрой на положительный исход, а также сплоченность близких. Иначе ему было не выкарабкаться.