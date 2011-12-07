За лето в Татарстане пройдет 600 тренировок по проекту «Зелёный фитнес»

22 мая в Татарстане официально стартует 7-й сезон проекта «Зелёный фитнес», однако занятия начались уже 17 мая. За конец весны и лето планируется провести около 600 тренировок. С 2015 года занятия бесплатны для всех желающих, тренировки проходят под открытым небом в парках и скверах республики.

Организаторы советуют желающим принять участие зарегистрироваться на сайте zelfi.ru. Это поможет своевременно получать информацию о возможном переносе занятий из-за погоды или заранее записаться на те тренировки, где количество мест ограниченно.

Кроме того, зарегистрированные пользователи будут получать баллы, с помощью которых затем смогут принять участие в розыгрыше призов в конце сезона. Чем больше баллов, тем больше шанс выиграть приз.

«Каждый участник сможет получать определённые баллы за посещение тех или иных мероприятий, а после мероприятий ставить оценку, писать отзывы, оставлять чаевые для тренеров. Таким образом мы сможем понимать, какое количество людей ходит на ту или иную тренировку», — сообщил на пресс-конференции президент АНО «Корпорация активной молодежи», руководитель проекта «Зелёный фитнес» Мурат Дмитров.