Здоровый, свежий, твой: какие бесплатные тренировки проведёт «Зелёный фитнес» в Казани

Проект «Зеленый фитнес» начался в Казани, но сегодня проводится уже в 43 регионах страны. В нём приняли участие свыше полумиллиона человек, проведено более 5 тысяч занятий, уточнил замминистра спорта Татарстана Ильдар Садриев заявил, что

В прошлом году именно «Зеленый фитнес» был первым массовым мероприятием после локдауна. Сейчас его планируют проводить не только в общественных пространствах Казани, но и на лужайке перед зданием минспорта — тренировки будут проходить два раза в неделю.

«Зелёный фитнес» для зелёной Казани

В Казани занятия спортом будут проходить в 10 общественных пространствах.

парк имени Горького,

парк Урицкого,

на набережной озера Кабан,

около центра семьи «Казан»,

в Горкинско-Ометьевском лесу,

парк Победы,

парк «Крылья Советов»,

пляж озера Комсомольское,

парк «Сосновая роща»,

парк «Черное озеро».

По словам руководителя «Дирекции парков и скверов» Роберта Гарипова, занятия будут проходить по направлениям: йога, стретчинг, медитация, дыхательные практики, бег, зумба, латина, аэробика, общефизическая подготовка, функциональная тренировка, цигун, хатха-йога, паркур, сальса, кросс-фит, регетон.

«Так же будет проводится работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Занятия стартовали 17 мая, открытые сезона запланировано на 22 мая в парке имени Горького. Каждую неделю формируется расписание занятий, вы можете их прослеживать в официальном аккаунте „Дирекции парков и скверов“ и на официальном аккаунте „Зелёного фитнеса“», — рассказал Гарипов.

По словам президента АНО «Корпорация активной молодежи», руководителя проекта «Зеленый фитнес» Мурата Дмитрова, этим летом занятия пройдут в трёх форматах: часовые тренировки, тренировки со звездами и крупные фестивали. Каждый сезон организаторы пытаются добавить новые направления — например, в прошлом году это было кэндо.

Желающие потренироваться могут зарегистрироваться на сайте zelfi.ru, где публикуются расписание занятий.

Каждый участник сможет получать определенные баллы за посещение мероприятий, а после мероприятий ставить оценку, писать отзывы, оставлять чаевые для тренеров. Таким образом мы сможем понимать, какое количество людей ходит на ту или иную тренировку, также сможем ускоренно и быстро регистрировать каждого человека. В случае плохой погоды мы сможем тех людей, которые заранее зарегистрировались, уведомить о том, что тренировка либо переносится, либо отменяется.

— руководитель проект «Зеленый фитнес» Мурата Дмитрова

Участники тренировок по итогам сезона смогут принять участие в розыгрыше призов: ноутбуков, пылесосов, самокатов и др. С 2015 года занятия бесплатны, однако незарегистрированные участники не смогут получать баллы и участвовать в розыгрыше. Чем больше баллов — тем больше шансов на победу.

За лето планируется провести 2000 тренировок по всей России, 600 из которых пройдут в Татарстане. Ограничений по количеству участников тут нет: занятия проводятся на открытом воздухе, необходимо только соблюдать социальную дистанцию.

Фитнес во дворе дома

С этого года «Зеленый фитнес» также выйдет во дворы домов. Сейчас организаторы ищут жилые комплексы, где можно проводить занятия. Планируется, что в Татарстане это будет 30 дворов в 10 городах. Желающие могут объединится и сами написать организаторам проекта, тогда по графику к ним будет приходить фитнес-тренер и проводить занятия на открытом воздухе. Но для этого нужно хотя бы 30 участников.

У проекта есть база тренеров — по России их около 500. В первую очередь в этот список включают тех, кто может вести групповые тренировки. По словам Дмитрова, на занятия в среднем приходят по 20 человек. Общефизические занятия не требуют инвентаря, но для некоторых других нужно приносить вещи с собой.

В случае с крупными фестивалями — инвентарь будет предоставлен. Некоторые тренировки позволяют принять участие только ограниченному числу человек, поэтому организаторы рекомендуют записываться на них заранее, через сайт.