Станет ли прививка от коронавируса обязательной?

Многие россияне уже вовсю обсуждают в соцсетях нездоровую оперативность в создании прививки и наборе добровольцев для ее испытания. А главное - информацию о предложении Совета Федерации запретить прием в садики тех детей, чьи родители отказываются от прививок против коронавируса.

Резонансная прививка

Против такого рода мер выступили многие знаменитости: актриса и бывший депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова, телеведущая и блогер Ирена Понарошку, телеведущая Катя Гордон… Активную позицию в этом вопросе занял Национальный родительский комитет во главе с Ириной Волынец. В интернете даже создана петиция противников, которая уже набрала более 100 тысяч подписей.

Редакция «Казанских ведомостей» в свою очередь задалась целью следить за происходящим, обращаться по мере развития ситуации к мнению экспертов из разных областей.

Первым, кого мы попросили высказать свою позицию, стал Айрат Фаррахов, экс-министр здравоохранения РТ, хирург с многолетним опытом, ныне депутат Госдумы РФ.

- Пока нет никаких законопроектов, которые бы запретили не привитым от коронавируса детям посещать детские сады и школы, - заверил он. - Такой подход противоречит нашей позиции в здравоохранении. Все-таки мы сторонники аргументированного убеждения.

Даже если вакцина и появится, мы все знаем, что дети данной инфекцией не болеют, они ее только переносят, тяжелых осложнений у них не бывает. И именно по этой вакцине принимать такое радикальное решение, думаю, не стоит, надо все взвесить. Все-таки любое медицинское вмешательство в нашей стране делается с информированного согласия.

Но как человек, много лет проработавший в здравоохранении, при необходимости я бы убедил всех своих знакомых и близких в том, что все это действительно важно. К сожалению, уровень вакцинации в нашей стране и в мире существенно снизился в силу разных причин. Люди рассказывают небылицы об инвалидности после прививки. Это ведет к тому, что количество вакцинированных по календарю прививок детей снижается. Появились инфекции, которые человечество побороло. Корь, например.

Вместе с тем Айрат Закиевич считает, что далеко не всегда в сложившейся ситуации виноваты люди, причиной недоверия населения к власти может служить отсутствие полноценной информации. Как, в частности, происходит в отношении вакцины от коронавируса: люди боятся, что она будет недостаточно исследована.

- Вот поэтому нужно бросить силы на то, чтобы максимально открыто показывать и рассказывать о вакцинации. А не действовать методом запретов и ограничений, я сам против такого подхода. Но если и дальше ситуация будет обостряться и продолжит распространяться недостоверная и фейковая информация о вакцинах, не исключаю, что придется вернуться к рассмотрению запретительных мер.

Пошли на поправки

Итак, специалисты единодушны в том, что пока преждевременно вести диалог: официально вакцины от коронавируса еще нет. С другой стороны, в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) уже внесены поправки, согласно которым за отказ от прививок предусмотрен штраф. Правда, пока только тем, кто находится в группах риска. Для граждан наказание может составить 5 - 7 тыс. рублей, для должностных лиц - 7 - 10. Индивидуальным предпринимателям можно поплатиться суммой от 10 до 20 тыс. рублей или административным запретом деятельности до 30 суток. Для организаций предусмотрены штрафы до 30 тыс. рублей. Сейчас документ находится на этапе публичных обсуждений.

- Проектом КоАП РФ предусматривается административная ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (глава 10, статья 10.1 проекта КоАП РФ). Однако в проекте появляется отдельная норма (часть 4 статьи 10.1 проекта КоАП), по которой «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе по осуществлению мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан, влечет наложение административного штрафа» с указанием его размера. По этому административному составу будут привлекать к ответственности лиц, которые, например, не выполнили предписание Роспотребнадзора о профилактических мероприятиях при угрозе распространения опасного заболевания, - поясняет Наталья Веретенникова, юрист, директор юридической компании.

Для сравнения: на сегодняшний день за невыполнение противоэпидемических мероприятий ответственность предусмотрена общей нормой ч. 1 ст. 6.3 КоАП и специальной - ч. 2 и ч. 3 ст. 6.3 КоАП (в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления ограничительных мероприятий (карантина).

Что касается позиции Роспотребнадзора относительно вопроса с обязательной вакцинацией, то на одной из пресс-конференций Марина Патяшина, глава Управления Роспотребнадзора по РТ, отвечая на вопрос, есть ли намерения о массовой иммунизации населения, успокоила: плана как такового нет, но в любом случае, считает руководитель, в первую очередь иммунизация затронет те же группы риска, что и по гриппу: медработники и население возраста 65+. Каждый имеет право на отказ от прививок, но, видимо, человеку все-таки придется все хорошо взвесить и сделать выбор, памятуя не только о своем здоровье, но и окружающих.

Так что пока вопрос остается открытым, будем следить за развитием событий в этом вопросе.