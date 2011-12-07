В Татарстане выявлено 57 новых случаев COVID-19 за сутки, из которых восемь случаев — завозных, и 49 — контактные.

Отмечается, что госпитализированы были 16 человек, а 41 человек отправлен на домашнее лечение.

Большее количество заразившихся зарегистрировано в Казани — 32 человека. В Набережных Челнах 10 человек заболели коронавирусом, в Альметьевске — 5. В целом, в десяти районах республики есть заболевшие.

Всего на сегодняшний день подтверждено 23 260 случая заражения ковидом в РТ.

Выздоровели 20 806 жителей Татарстана, в том числе 40 — за минувшие сутки.