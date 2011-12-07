Правильному дыханию нужно учить с детства

Впрочем, дыхательные упражнения благотворно влияют не только при определенных заболеваниях. В Казани есть немало курсов по обучению разного рода методикам.

О том, почему полезно дышать определенным образом, какие виды гимнастики для органов дыхания существуют и в каких случаях стоит начать заниматься этим, журналисту «КВ» рассказала врач ЛФК отделения медицинской реабилитации ГАУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики», ассистент кафедры реабилитологии и спортивной медицины КГМА Галина Плеханова.

- Галина Михайловна, в каких случаях, кроме реабилитации после COVID-19, стоит обратить внимание на гимнастику для органов дыхания?

- Наша дыхательная система выполняет разнообразные функции для жизнеобеспечения организма: газообменную, защитную, выделительную, окислительно-восстановительную, противосвертывающую (а ткань легких богата гепарином). Легкие - депо для крови и железа. Для полноценного обеспечения этих функций и нужно развивать равномерность легочной вентиляции, эластичность легочной ткани, подвижность грудной клетки и диафрагмы, дренажную функцию бронхов. В этом плане польза дыхательной гимнастики очевидна. Комплекс упражнений на дыхание является базовым в комплексах утренней гигиенической гимнастики, лечебной гимнастики при различных заболеваниях - соматических, вертеброневрологических, нарушениях обмена веществ.

- Какие признанные виды гимнастики сейчас существуют? В чем их плюсы?

- Наиболее адекватной, функциональной и полезной является традиционная дыхательная гимнастика. Наряду с этим имеются модификации. Например, дыхательная гимнастика по Стрельниковой. Это методика так называемого парадоксального дыхания, когда на вдохе максимально закрепощается расширение грудной клетки, а выдох происходит свободно. Эта гимнастика широко используется в фониатрии при подготовке певцов и ораторов.

Другой вид гимнастики, разработанный Бутейко, - методика волевой ликвидации глубокого дыхания (ВЛГД). Она считается полезной в лечении бронхиальной астмы. Главным образом формирует стереотип дыхания с коротким вдохом и удлиненным выдохом.

Еще один признанный вид дыхательной гимнастики - бодифлекс. Это гимнастика, в основе которой лежит аэробное дыхание в сочетании с упражнениями, дающими нагрузку на определенные группы мышц. Дыхательная гимнастика бодифлекс разработана для идеальной системы похудения. Ее особенности - специальные движения животом и сжигание жировых клеток за счет аэробного типа дыхания. Преимущества - улучшение обменных процессов в организме, стимуляция сердечно-сосудистой системы, обогащение организма дополнительным объемом кислорода. Все внутренние органы активно массируются, уменьшается прослойка жира между ними. Укрепляются мышцы брюшного пресса, повышается тонус кишечника, проходят запоры. Противопоказанием является сердечная недостаточность, а также аритмия.

- С чего лучше начинать? С какого возраста?

- Начинать можно в любом возрасте. А лучше - с дошкольной поры, приобщая ребенка к утренней гигиенической гимнастике. Дыханию нужно учить. Отдавать предпочтение носовому дыханию. Следует удлинять выдох. Например, на три счета - вдох, на четыре счета - выдох. При вдохе грудная клетка должна расширяться в вертикальном, горизонтальном, сагиттальном размере. Исходное положение для выполнения упражнений предпочтительней стоя - так грудная клетка во всех направлениях двигается свободно. Положение сидя тоже относительно свободная позиция. В детском возрасте дыхательная гимнастика выполняется с целью тонизации организма. У взрослых она чаще применяется для саморасслабления.