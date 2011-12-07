Теперь чаще заражаются люди старше 30: как в Татарстане можно провериться на ВИЧ

Одна невеселая история

Голубоглазая белокурая Валечка (имя изменено) не могла не привлекать внимание и восхищенные взгляды прохожих. Когда в 14 лет у Валечки появились первые ухажеры, никто сильно не удивился, молодежь-то нынче пошла ранняя. Мама девочки особо не переживала, ее больше волновал пьющий непутевый муж. И когда голубоглазая блондинка в 16 лет вдруг узнала, что беременна, сильно никто не удивился. Впрочем, и сама Валя тоже. Правда, папа ребенка оказался не готов к новой роли. Несмотря ни на что решено было рожать! А что, мама Вали и сама родила ее достаточно рано и теперь готова стать прекрасной бабушкой. Папу Вали к этому времени из семьи удалили, и мать с дочерью приготовились к новым хлопотам.

Гром прогремел среди ясного неба. Девушка сдала первые анализы в женской консультации. Все как положено: кровь, моча, УЗИ. Небо рухнуло, когда пришел результат на ВИЧ. Паника, обследования, затяжная депрессия…

Ребенка Валя родила при помощи кесарева сечения. Безумно долгим показалось время ожидания результата анализа крови новорожденного Ванечки. К счастью, все обошлось. Сейчас Валя принимает препараты, живет, так сказать, полноценной жизнью. Правда, Ваню она оставила маме, но это уже другая история…

Статистика не дает расслабиться

К началу июля в России общее количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди россиян, начиная с 1987 года, составило 1528356 человек, то есть пораженность ВИЧ-инфекцией 768,2 на 100 тыс. населения. За первое полугодие в стране выявлено 36759 новых случаев ВИЧ-инфекции, при этом среди причин заражения на гетеросексуальные контакты приходится 67,3% случаев инфицирования, на употребление наркотиков 28,9% (по данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора).

В Татарстане на сегодняшний день на диспансерном учете состоит 15104 человека, включая жителей республики, находящихся в системе УФСИН РФ по РТ. Количество людей, живущих с диагнозом ВИЧ/СПИД в Татарстане: 387,9 на 100 тыс. населения. С начала года в республике выявили 531 новых случаев ВИЧ-инфекции, почти 73% приходится на гетеросексуальные контакты, остальной процент заражений — на употребление наркотиков.

Как рассказали корреспонденту газеты «Казанские ведомости» в ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», на данный момент в Татарстане отмечается стабильная эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции, пятый год отмечается убыль ВИЧ-инфекции, темп которой по итогам прошло года составил — 17,9%.

Основными тенденциями развития ВИЧ-инфекции остаются: преобладание полового пути заражения, смещение эпидемии в возрастную группу старше 30 лет, снижение заболеваемости среди молодежи 15-29 лет. Чаще всего о своем статусе татарстанцы узнают при обращении за медицинской помощью.

Перспективы для инфицированных

Лечение, которое внедрено сейчас, называется антиретровирусная терапия (АРВТ). АРВТ позволяет контролировать вирус, в результате чего не снижается иммунитет. В итоге сохраняется качество здоровья, которое позволяет пациенту выполнять все свои социальные, профессиональные, семейные и другие роли. Но только при условии приема АРВТ, говорят специалисты Центра СПИД.

В Татарстане обеспечивается доступность такой терапии. При оказании медицинской помощи ВИЧ-инфицированным назначение АРВТ проводится независимо от показателей иммунитета.

ВИЧ-положительный человек при соответствующем лечении антиретровирусными препаратами имеет шансы дожить до старости. Терапия подавляет размножение вируса, не дает болезни прогрессировать и не допускает перехода ВИЧ-инфекции в стадию СПИДа. Это стало возможным благодаря достижениям науки.

Чтобы мать не заразила дитя, проводится трехэтапная химиопрофилактика пар женщина — ребенок. В случае, если ВИЧ-положительная мама не принимает АРВТ, риск передачи существенный. Впервые в 2020 году в республике не зарегистрирована перинатальная передача ВИЧ-инфекции у детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями. На сегодняшний день в Татарстане 357 детей состоят на диспансерном учете с диагнозом «Перинатальный контакт по ВИЧ-инфекции».

Для чего надо сдать тест

Стабилизации обстановки удалось достичь благодаря регулярной целенаправленной работе. Так, Центром СПИД постоянно проводятся выездные мероприятия по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. Проводятся акции в трудовых коллективах, образовательных учреждениях, в парках и скверах.

Любой руководитель компании или предприятия может провести в своем коллективе выездное профилактическое мероприятие. Для этого необходимо пригласить специалистов Центра СПИД, телефоны которых есть на официальном сайте: www.infospid.ru в рубрике «Контакты». Во время таких акций все желающие смогут пройти анонимное обследование и получить ответы на интересующие вопросы, связанные с ВИЧ.

В прошлом году Центр СПИД вместе с АБНО «Новый Век» запустил и реализует проект «Тест для победы», в рамках которого каждый желающий также может пройти обследование на ВИЧ и получить консультации специалистов. График выездов публикуется в Instagram на официальных страницах Центра СПИД @centre_spid_rt и профилактической кампании @testtowin.

Также в этом году Татарстан в третий раз принимает участие во Всероссийской акции по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция» и станет 28 регионом-участником. Акция прошла 10 августа в городах Набережные Челны, Нижнекамск. Свой ВИЧ-статус узнали 179 человек.

На прошлой неделе акция проходила под часами на улице Баумана. Стартовала она в полдень, и уже к этому времени у автобуса, где были организованы исследования, образовалась очередь. Корреспондент «КВ» побывал на месте и прошел тест на ВИЧ-инфекцию.

Пока готовился результат, появилось время пообщаться с казанцами. Как рассказали горожане, пожелавшие пройти тестирование, многие из них оказались в этот день здесь непреднамеренно. Кто-то гулял по городу, кто-то шел по своим делам. Но когда узнали, что можно быстро (время ожидания результата 10-15 минут), бесплатно и совершенно анонимно пройти тест на ВИЧ, решили воспользоваться возможностью.

Это не приговор

Медики, проводившие тестирование, пояснили, что ВИЧ в наше время — это не приговор. Чем раньше будет выявлена инфекция, тем быстрее будет назначен прием АРВТ. Обследования на ВИЧ бояться не надо. Это можно сделать анонимно, бесплатно, тем более это совсем не больно и займет не более 15 минут. Принимая АРВТ, ВИЧ-положительные граждане живут долгой и полноценной жизнью, создают счастливые семьи и рожают здоровых детей. То есть, ничем не отличаются от обычных людей. Но с другой стороны, чем быстрее человек узнает о своем ВИЧ-статусе и начнет получать лечение, тем больше шансов жить долго и с хорошим качеством. А для этого нужно, как минимум, знать о своей болезни, а узнать это можно только пройдя тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Также специалисты отметили, что в последние годы инфекция передается в основном половым путем, причем заражаются вполне благополучные, порой успешные люди. Поэтому рекомендуется не реже, чем раз в год, обоим супругам проходить обследование.

Тем, кто прошел тест, в качестве бонуса подарили пачку презервативов. На сегодняшний день это единственный надежный способ профилактики ВИЧ-инфекции при половом контакте.

Пройди тест на ВИЧ, если:

— был хоть один сексуальный контакт без презерватива;

— имелся опыт употребления инъекционных наркотиков;

— сделана татуировка или пирсинг;

— планируется рождение ребенка;

— нужна уверенность в состоянии своего здоровья и здоровья своих близких.