Ковидный госпиталь РКБ загружен на 100 процентов

Ковидный госпиталь РКБ, развернутый на базе Республиканской клинической больницы РТ, загружен на 100 процентов. Сейчас в нем находятся более 280 инфицированных. Об этом сообщил заместитель главврача больницы Марсель Миннуллин Андрею Кузьмину в программе «Интервью без галстука».

Все из пребывающих в госпитале людей тяжелобольные, к тому же 98% людей не привиты от ковида. Самолечение в госпитале недопустимо, поэтому медики уделяют должное внимание каждому больному. Персонал больницы работает «в максимум коечного фонда».

Такой всплеск заболеваемости был ожидаем, поэтому медики были готовы усложненному режиму работы. Разворачивать дополнительные коечные места нет необходимости, врачи знают, что ближайшее время новой волны не прогнозируется.

Надо отметить, что сам ведущий программы Андрей Кузьмин заразился ковидом и лежит в РКБ, именно там он и записал интервью со своим лечащим врачом. По признанию Кузьмина, он был привит ««Спутником V, а поэтому ему удалось избежать тяжелого течения болезни. «Все проходит относительно легко», — отметил Кузьмин в своем Инстаграме.

Ранее сообщалось, что детская больница № 1 в Казани вернулась в обычный режим работы. Ранее она была ковидным госпиталем, проработавшем в таком режиме 1,5 года.