В Татарстане зарегистрировано 56 новых случаев заражения коронавирусом. Из всех 1 — завозной, контактных — 55 случаев.

Продолжили лечение на дому 31 человек, госпитализировать необходимо было 25 человек.

География новых заболеваний выглядит так: Казань — 21, Набережные Челны — 16, Актанышский район — 1, Альметьевский район — 1, Атнинский район — 1, Елабужский район — 1, Зеленодольский район, — 2, Лениногорский район — 3, Мамадышский район — 2, Нижнекамский район — 2, Спасский район — 1, Тукаевский район — 1, Черемшанский район — 1, Чистопольский район — 3.

Всего на сегодняшний день зафиксировано 26 374 случая COVID-19.

Выздоровело за весь период 22 905 человек, в том числе 32 за минувшие сутки.

Общее число провакцинированных приравнивается к 1 056 672 человека (прирост — 3 356), из них 925 150 получили вторую прививку.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.