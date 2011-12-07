Что поможет вылечить пиявка

Об этом подробнее рассказывает врач-невролог ООО ЛДЦ «Казанская клиника» Ильмира Титова.Пиявки относятся к типу кольчатых червей и являются свободно живущими кровососущими эктопаразитами. Всего известно около 400 видов пиявок. Однако в медицинской практике применяется только пиявка медицинская, а также два ее подвида: аптекарская и лечебная.- На чем основано лечение пиявками?- Лечебный эффект гирудотерапии складывается из нескольких факторов: рефлекторного, механического, биологического. Во-первых, пиявок обычно размещают таким образом, чтобы они прокусывали кожу пациента только в рефлексогенных точках (то есть точках иглоукалывания). Во-вторых, пиявки осуществляют механическое воздействие на кровоток. Имеется в виду высасывание крови и ее длительное истечение из ранки после укуса. И в-третьих, пиявки выбрасывают в кровоток свою слюну, содержащую более 100 разнообразных биологически активных веществ (природных лекарственных веществ), мягкое действие которых приводит к нормализации работы человеческого организма. К таким веществам относятся гиалуронидаза, гирудин, бделлины, эглины, дестабилазный комплекс (природная липосома) и другие. Кроме того, слюна пиявки обладает еще и антибактериальным действием. - В каких случаях назначают лечение пиявками?- Гирудотерапия может оказаться весьма эффективным дополнением в лечении целого ряда заболеваний. Она помогает:- при кожных заболеваниях (фурункулез, карбункулез, склеродермия, облысение, экзема, псориаз, пиодермия);- в гинекологии (нарушения менструального цикла, спаечный процесс в малом тазу, аденомиоз, эрозия шейки матки, мастопатия, киста яичников, бесплодие);- в урологии (заболевания почек, хронический простатит, аденома простаты, вторичное бесплодие у мужчин);- в кардиологии (ишемическая болезнь сердца, гипертония, инфаркт миокарда, недостаточность кровообращения, миокардит);- при облитерирующих заболеваниях артерий нижних конечностей, тромбозе артерий и вен, тромбофлебите, трофических язвах;- в проктологии (геморрой);- при лор-заболеваниях (отит, острый неврит слуховых нервов, заболевания околоносовых пазух, хроническая сенсоневральная тугоухость, шум в ушах);- в неврологии (неврит, парез, остеохондроз и другие);- в ревматологии (ревматизм, ревматоидный артрит);- при нарушениях обмена веществ (ожирение, подагра, диатез) и при многих других заболеваниях.- В каких случаях не рекомендуется применять пиявки?- Проводить лечение пиявками противопоказано или нежелательно при нарушениях в системе свертывания крови (гемофилия), злокачественных опухолях, анемии, низком АД, беременности, психических заболеваниях, лихорадочных состояниях.- Где разводят пиявок для лечения, как применяют? - Лечебных пиявок разводят в специальных медицинских лабораториях, а потом продают в аптеке. Пиявки используются однократно, после сеанса лечения уничтожаются.В ходе сеанса гирудотерапии голодных пиявок ставят обычно на область того органа, который нужно вылечить, и на рефлексогенные точки (точки иглоукалывания). Постановка пиявок должна проходить под наблюдением врача, так как только он может правильно определить точки воздействия и количество пиявок.