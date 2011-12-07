Как врачи относятся к народным методам лечения простуды

МЕТОД 1. Можно ли дышать над горячей водой с картошкой?Педиатр: Я не против этого метода. Но дышать над картошкой не позволяю, если у ребенка в носоглотке гнойный процесс. Бесполезно дышать горячим паром и при вирусных заболеваниях: першение, боль в горле и кашель паровыми ингаляциями не вылечишь.Терапевт: Не использую и не советую своим больным данный метод. МЕТОД 2. В период простуды нужно налегать на лук и чеснок.Педиатр: Если использовать этот метод в профилактических целях, то эффект, несомненно, будет. Терапевт: Да, метод полезный. Но если человек не переносит лук или чеснок, особенно если у него язва желудка или гастрит, то лучше их не есть. Еще стоит помнить о том, что за раз нужно употреблять не больше одного зубчика чеснока. МЕТОД 3. Парить ноги в горячей воде.Педиатр: При начинающейся простуде, безусловно, можно и нужно парить ноги. Обычно подобную процедуру проводят при начинающемся насморке, першении в горле, легком кашле или ломоте в теле. Но при этом нужно соблюдать осторожность. Если у ребенка проблемы с сердцем, то ему может стать от этого хуже. Терапевт: Иногда парить ноги очень полезно. Но у этого метода тоже есть определенные противопоказания: варикоз, тромбофлебит, заболевания сосудов нижних конечностей. Нельзя парить ноги и при температуре. МЕТОД 4. Пить чай с медом, лимоном и имбирем.Педиатр: Советую, но только если у ребенка нет на них аллергии. Также не имею ничего против лекарственных трав, например ромашки или шалфея. Но такие настои советую пить в течение 10 дней и не больше одного стакана в день.Терапевт: Я только за этот метод. Обильное питье во время простуды очень полезно. А о полезных свойствах чая с медом и лимоном знают даже дети.МЕТОД 5. Нагреть в мешочке гречку и греть им нос или ухо.Педиатр: Сухое тепло на больное место разрешаю с маленького возраста. Но только греть не часами, а по 5 - 10 минут. Грудь или спину можно греть до получаса, в более старшем возрасте можно и дольше. Только если у ребенка нет температуры и гнойного процесса.Терапевт: Не использую и не советую данный метод.МЕТОД 6. Натираться медом.Педиатр: Не всегда разрешаю и не советую: очень многие дети дают аллергическую реакцию на мед.Терапевт: Считаю, что эффекта от натирания медом нет. Оно полезно в качестве косметологической процедуры, но не отхаркивающего средства. МЕТОД 7. Погружение после парной в холодную воду.С давних времен лучшим способом оздоровления организма зимой считалось погружение человека после горячей бани в прорубь или сугроб. Вот как относится к этому врач-кардиолог Ольга Курашова:- Перегревание или переохлаждение - всегда стресс для организма, особенно для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Им сауна и горячая баня нежелательны. А при резкой смене температуры организм подвергается мощному влиянию окружающей среды. При погружении в ледяную воду надпочечники выбрасывают гормоны - глюкокортикоиды, от которых в первую очередь страдают сосуды, а также все органы и ткани. Это чревато развитием таких критических состояний, как гипертонический криз, приступ стенокардии, и даже инфарктом миокарда. Закаливать и оздоравливать организм можно более щадящими и доступными методами. Например, ходьбой на лыжах, скандинавской ходьбой, плаванием в бассейне и конечно прогулками на свежем воздухе. Но если вы выбрали плавание, то занятия должны быть разумными, по самочувствию, с постепенным увеличением нагрузки. Кроме того, можно использовать методику обтирания теплым полотенцем, чередуя его с холодным: как бы получая эффект контрастного душа. Важный момент - не переусердствовать при этом и помнить о своих заболеваниях.