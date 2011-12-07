Как понять, что у вас диабет?

Каковы первичные признаки этой болезни? Передается ли она по наследству? Что такое несахарный диабет? - с этими читательскими вопросами «КВ» обратились к детскому врачу-эндокринологу Альбине Халиуллиной:- Характерные симптомы заболевания: жажда, снижение массы тела, повышенное выделение мочи, повышенный аппетит и слабость. Если у вас это наблюдается, нужно обратиться к специалисту и сдать все необходимые анализы: кровь и мочу на сахар, мочу на ацетон. Инсулинозависимый диабет первого типа, как правило, развивается у лиц молодого возраста и детей, имеющих генетическую предрасположенность к сахарному диабету.А инсулинонезависимым сахарным диабетом второго типа чаще болеют лица старше 40 лет, хотя он может быть диагностирован и у детей. В детском возрасте обычно заболевание выявляют случайно при плановом осмотре по поводу ожирения или отягощенной по диабету наследственности. Болезнь развивается медленно. Основными факторами, приводящими к развитию диабета второго типа у людей с наследственной предрасположенностью к сахарному диабету, являются гиподинамия, переедание и связанное с ними ожирение.Причиной возникновения несахарного диабета может быть опухолевый процесс. Несахарный диабет характеризуется выделением большого количества мочи с низкой относительной плотностью, в которой отсутствует сахар. При этом уровень глюкозы в крови в норме. Все эти заболевания требуют серьезного отношения и обязательного выполнения рекомендаций специалиста.