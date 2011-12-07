Как сохранить качество жизни людям с ишемией мозга

- Ирина Леонидовна, простыми словами, что за недуг - ишемия мозга? - Ишемию головного мозга можно разделить на острую и хроническую. Острая - церебральный инсульт - занимает второе место по частоте смертельных случаев от болезней системы кровообращения в России. Инсульт - неотложное состояние, поэтому все пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК), как с инсультом, так и с транзиторной ишемической атакой, должны госпитализироваться в специализированные отделения для лечения таких пациентов. Помощь до приезда скорой или на этапе доставки пациента в медучреждение заключается в контроле и поддержании работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем больного.Хроническая ишемия головного мозга (ХИГМ) - это медленно прогрессирующая дисфункция головного мозга, возникшая вследствие диффузного и/или мелкоочагового повреждения мозговой ткани в условиях длительно существующей недостаточности церебрального кровоснабжения. В понятие «хроническая ишемия головного мозга» входят «дисциркуляторная энцефалопатия», «сосудистая энцефалопатия», «цереброваскулярная недостаточность», «атеросклеротическая энцефалопатия». На начальных этапах хроническая ишемия может проявляться снижением умственной работоспособности, изменением настроения, головной болью, головокружением и другими симптомами. - В чем заключается диагностика?- Основные диагностические исследования для установления этого диагноза на амбулаторном этапе включают в себя общий анализ крови и мочи, биохимические анализы (мочевина, креатинин, билирубин, общий белок, холестерин, глюкоза и другие показатели), коагулограмму (определение свертываемости крови, гематокрит), УЗИ сосудов головы и шеи. По результатам этих обследований врач принимает решение о тактике лечения пациента. Кроме того, следует уточнить причину, которая могла привести к началу появления первых симптомов. Это могут быть такие заболевания, как инфаркт миокарда, ишемия сердца, стенокардия, артериальная гипертензия, атеросклероз артерий головы, шеи, конечностей, сахарный диабет и другие.- У кого может развиться хроническая ишемия головного мозга и как этого избежать?- К факторам риска развития относят гиподинамию, ожирение, стресс, курение, злоупотребление алкоголем. Причем лечить такие болезни, как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, атеросклероз, нужно только под наблюдением врача. В случае первых же признаков заболевания сразу отказаться от курения, ограничить употребление алкогольных напитков, уменьшить интенсивные физические нагрузки, избегать длительного пребывания на солнце. Следует своевременно обследоваться у врача, так как вовремя поставленный диагноз и адекватное лечение помогут приостановить прогрессирование заболевания. - Но немало пациентов предпочитает позицию «все само пройдет»…- Если болезнь не контролировать, это приведет к острой ишемии мозга и сопутствующим патологиям, что снизит качество жизни. Основная цель лечения ХИГМ - привести к стабильности разрушительный процесс ишемии головного мозга, а также принять профилактические меры против инсультов, как первичных, так и повторных.- Что же это за меры и кому следует особенно обращать внимание на свое здоровье?- К первичной профилактике относятся мероприятия по контролю показателей артериального давления, частоты сердечных сокращений, уровня сахара в крови, липидов крови, состояния свертывающей системы крови, регуляция массы тела, отказ от вредных привычек (злоупотребление алкоголем, курение), физическая активность. Особенно важно обратить внимание на свое здоровье женщинам старше 50 и мужчинам старше 45 лет, имеющим повышенное и, наоборот, низкое артериальное давление, страдающим сердечной недостаточностью, аритмией, болезнями, сопровождающимися образованием кровяных тромбов, пациентам с сахарным диабетом и курильщикам со стажем.Вторичные профилактические меры проводятся пациентам, уже перенесшим острое нарушение кровообращения мозга, инсульт, инфаркт, кровоизлияние. Они заключаются в проведении мероприятий по предупреждению развития повторной сосудистой катастрофы. Хроническая ишемия головного мозга встречается весьма часто. И только системное лечение болезни может предотвратить повторные мозговые нарушения. Правильное лечение поможет предупредить инфаркт мозга. Прогноз благополучен для тех пациентов, которые постоянно находятся под контролем своего невролога. Причем профилактические мероприятия, предупреждающие развитие этого заболевания, нужно проводить в любом возрасте.- Как сохранить качество жизни людям с ишемией мозга?- Главная цель - замедлить прогресс болезни. Улучшить качество жизни поможет подбор адекватной лекарственной терапии (при наличии показаний) и профилактические мероприятия, направленные на нормализацию показателей артериального давления, уровня липидов, холестерина и глюкозы крови. Поможет также применение ряда препаратов, в том числе антиагрегантного и антиоксидантного действия. Антиагреганты понижают свертываемость крови и улучшают ее свойства. Антиоксиданты и антигипоксанты связывают свободные радикалы, замедляя процессы окисления. Они повышают устойчивость организма к кислородной недостаточности, влияют на внутриклеточные окислительно-восстановительные процессы косвенно, облегчая переход кислорода из крови в ткани, улучшая кровоснабжение головного мозга. Помогут и немедикаментозные профилактические мероприятия: физиопроцедуры, эрготерапия, гидрокинезотерапия, регулярная двигательная и умственная активность.- Влияет ли ХИГМ на интеллект и память?- Хроническая ишемия головного мозга, протекающая на фоне атеросклероза, гипертонии или их сочетания, становится причиной развития двигательных и когнитивных нарушений. Одним из главных ее проявлений является снижение памяти и скорости мышления, приводящее к нарушениям социальной адаптации, самообслуживания и общения. Это предвестники развития сосудистой деменции. Учитывая возрастание продолжительности жизни, нейропсихологическая реабилитация таких пациентов становится все более актуальной медицинской и социальной проблемой.Болезнь может проявляться нарушениями и в эмоциональной сфере: тревога, депрессия, апатия, снижение скорости реакции, трудности концентрации внимания, повышенная утомляемость при умственной работе. Поэтому пристального внимания заслуживают пациенты с начальными проявлениями снижения памяти и мышления, адекватное лечение которых до развития выраженных нарушений может оказаться достаточно эффективным.- Чаще хронической ишемией мозга страдают пожилые. На что следует обратить внимание им самим, их родным и близким?- Очень важно для своевременного выявления больных с высоким риском последующего развития деменции (слабоумия), чтобы сам пожилой пациент или его родственники как можно раньше обратили внимание на первые признаки снижения памяти.Кроме того, для предупреждения деменции у пожилых важно обеспечить им адекватный уровень физических нагрузок, отказ от курения, повышение образовательного уровня. Первые проявления нарушений памяти, походки, падения, потери равновесия должны насторожить всех пожилых людей и их родственников.- А о чем обязаны помнить пациенты, имеющие этот диагноз?- О постоянной профилактике своей болезни. О том, что прежде всего нужно вести здоровый образ жизни. Строго контролировать и лечить артериальную гипертензию, сахарный диабет, атеросклероз. Проходить обучение в школах здоровья, организованных на базе центров здоровья территориальных поликлиник.