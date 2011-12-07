Экстремальная весна: как пережить жару в Казани и когда она закончится

Жаркий период завершится 21 мая

Профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что этот жаркий период завершится в конце недели, 21 мая: город будет находиться под влиянием циклонов с Запада.

«Осадки все-таки ожидаются, но слабые, и температура понизится до 24 градусов. И погода будет не такой экстремально жаркой», — сказал специалист.

По его словам, в Казани с 9 по 18 мая стоит очень жаркая погода, это период температурных рекордов. Максимальная температура в эти дни достигала 33 градусов. Это рекорд за 200 лет.

«Сейчас идет глобальное потепление климата и последние десятилетия складываются тёплыми, и этот май оказался экстремально жарким. В этот период температура воздуха должна быть порядка 14—15 градусов, а на самом деле она 25 градусов, это очень много. Можно назвать сегодняшнюю погоду экстремальными условиями», — подытожил Юрий Переведенцев.

Симптомы солнечного и теплового ударов

Главный терапевт Минздрава Татарстана, заведующая кафедрой госпитальной терапии КГМУ Диана Абдулганиева во время прямого эфира дала советы, как избежать теплового и солнечного ударов, а также назвала их главные симптомы.

«Симптомы складываются из следующих проявлений: это ощущение жары, ощущение дурноты, нехватка воздуха, возникает частое дыхание, может возникнуть ощущение заторможенности, и человек чувствует, что его лоб становится горячим. Тепловой удар имеет те же симптомы, но возникает он вследствие воздействия не солнечных лучей, а перегрева. Безусловно, эти два состояния могут произойти в любой обстановке, например, дома, если жаркая погода или на улице», — поделилась врач.

Есть определённые способы оказать даже не медикаментозную помощь.

«Первое, если человек не может самостоятельно идти, его надо перенести в тень и желательно его уложить с приподнятой головой. Второе, нужно намочить носовой платок или любую тряпку холодной водой и приложить на лоб или шею. Иногда даже этого бывает достаточно, чтобы у человека дурноты и перегрева прошло. Также необходимо дать человеку негорячей воды», — рассказала Абдулганиева, отметив, что алкогольные напитки в жару — зло.

Выберите для себя напиток

Диана Абдулганиева советует пить те напитки, которые человеку доставляют удовольствие, главное, чтобы они не содержали спирт.

«Необходимо пить воду, это привычка, которую нужно формировать. Начнём с кофе, это хороший напиток, но мы все хорошо знаем, что у него есть обратная сторона медали — его нельзя пить по 7-8 чашек день, кофе нужно пить по 1-2 чашки. Жидкость заключается не только в воде, кто-то любит чай или минеральную воду, напитки должны быть приятными. Не нужно заставлять себя пить то, что ты не любишь, придумайте для себя напиток, который действительно доставит удовольствие, и вы без труда выпьете те самые 1,5-2 литра жидкости», — сказала эксперт.

Загорать, но купаться

Если человек после долгого нахождения на улице в такую жару идет купаться в еще не прогретую воду, то он может потерять сознание, получить спазм сосудов сердца или кровоснабжения, А далее — печальные последствия.

«Поэтому призываю всех дождаться того момента, когда наши водоемы станут тёплыми, и купаться. Можно обливаться прохладной водой, но не купаться», — заключила Диана Абдулганиева.