Главный терапевт РТ: «Жаркая погода не является противопоказанием к вакцинации»

На официальной странице Минздрава РТ в социальных сетях появилась публикация о том, как легче перенести аномально жаркую погоду.

Представители здравоохранения пояснили, что майское солнце очень агрессивное: под ним легко получить солнечный удар. При этом есть риск заработать и тепловой удар, находясь в помещениях и в общественном транспорте. Чтобы этого избежать, специалисты порекомендовали носить с собой бутылку воды и носовой платок – он понадобится для экстренного охлаждающего компресса.

При этом главный терапевт Минздрава Татарстана Диана Абдулганиева напомнила о необходимости прививания от коронавируса: «Жаркая погода не является противопоказанием к вакцинации. В случае обострения хронических заболеваний нужно поговорить с врачом, который осмотрит вас перед прививкой».