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Министр здравоохранения РТ поздравил фармацевтов с профессиональным праздником, который отмечается впервые

Садыков поблагодарил фармацевтов за верность профессии.

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков поздравил фармацевтов с профессиональным праздником. Дата отмечается впервые, однако корнями она уходит глубоко в прошлое, отметил он.

В поздравлении указано, что 19 мая 1581 года Иван IV Грозный издал указ, по которому в стране появилась первая аптека, где готовились и продавались лекарства.

Сейчас в Татарстане 5 002 фармацевта и 1 681 аптека. Именно они занимаются обеспечением лекарствами населения и медицинских организаций.

С начала пандемии таланты и навыки фармацевтов помогли в борьбе с коронавирусом, заявил министр. Сейчас же перед медиками стоит задача по продолжению вакцинации населения, что поможет снизить риски роста заболеваемости.

Садыков поблагодарил фармацевтов за верность профессии и пожелал им дальнейшей плодотворной работы.

КВ
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