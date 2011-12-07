Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Ведущие эксперты по онкологии расскажут о современных подходах к профилактике и лечению заболевания

Мероприятие проходит по инициативе депутата Госдумы Айрата Фаррахова и министра здравоохранения РТ Марата Садыкова, а также при поддержке «Российской ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии» (РАГИН).

Сегодня, 19 мая, в Казани пройдет образовательный мастер-класс для акушеров–гинекологов, цитологов и онкологов республики по вопросу профилактики, лечения и снижения заболеваемости раком шейки матки. Мероприятие проходит по инициативе депутата Госдумы Айрата Фаррахова и министра здравоохранения РТ Марата Садыкова, а также при поддержке «Российской ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии» (РАГИН). 

По данным Международного агентства по изучению рака при ВОЗ, в 2018 году во всем мире было диагностировано 570 тысяч новых случаев рака шейки матки. В стране неуклонно растет заболеваемость данным видом онкологии. В Республике Татарстан традиционно уделяется особое внимание развитию медицинского образования и изучению современных сведений по диагностике, лечению и профилактике онкологических заболеваний. 

КВ
Лента новостей