Ведущие эксперты по онкологии расскажут о современных подходах к профилактике и лечению заболевания

Сегодня, 19 мая, в Казани пройдет образовательный мастер-класс для акушеров–гинекологов, цитологов и онкологов республики по вопросу профилактики, лечения и снижения заболеваемости раком шейки матки. Мероприятие проходит по инициативе депутата Госдумы Айрата Фаррахова и министра здравоохранения РТ Марата Садыкова, а также при поддержке «Российской ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии» (РАГИН).

По данным Международного агентства по изучению рака при ВОЗ, в 2018 году во всем мире было диагностировано 570 тысяч новых случаев рака шейки матки. В стране неуклонно растет заболеваемость данным видом онкологии. В Республике Татарстан традиционно уделяется особое внимание развитию медицинского образования и изучению современных сведений по диагностике, лечению и профилактике онкологических заболеваний.