За консультацией по вопросам COVID-19 за полгода обратились более 223 тысяч татарстанцев

За консультацией по вопросам COVID-19 за полгода обратились более 223 088 татарстанцев.

Как сообщает пресс-служба Минцифры РТ, в одну смену работает до 70 операторов, которые ежесуточно по горячей линии принимают свыше 800 звонков. Среднее время разговора составляет две с половиной минуты.

Больше всего жители республики интересуются алгоритмом действий при появлении симптомов COVID-19, спрашивают о вызове медиков на дом, а также делают запись на прием либо вакцинацию.

Всего за время прививочной кампании сотрудниками службы были приняты 8 632 звонка.