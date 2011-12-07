Глава Управления Росптребнадзора по РТ не исключила введение обязательной вакцинации

Глава Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина неисключает возможность введения обязательной вакцинации. На совещании в Доме Правительства РТ она назвала текущую ситуацию по заболеваемости коронавирусом «стабильной, но сложной», пишет пресс-служба Президента Татарстана.

Патяшина отметила, что, не смотря на доступность вакцины, наблюдается высокий показатель заболевших среди временно безработных, пенсионеров, студентов и служащих. И охват вакцинацией среди них небольшой. Массово прививки начали использовать в январе этого года. На данный момент в Татарстан поступило почти 550 тысяч вакцин, привиты 447 тысяч человек.

Глава ведомства заявила, что пока ситуация стабильна оснований для принятия более жестких мер нет. Вакцинация продолжается на добровольной основе. Но если эпидобстановка ухудшится, а темпы вакцинации сохранятся на низком уровне — Патяшина не исключает принятие мер об ее обязательном проведении, особенно для отдельных профессиональных групп по примеру других регионов.