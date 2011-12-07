Эксперты: Спад заболеваемости COVID-19 ожидается в январе

Эксперты ожидают спада заболеваемости коронавируса в России к концу января 2022 года. Об этом ТАСС сообщил основатель и гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований Андрей Исаев.

«Мы не можем предсказать начало волны, но можем предсказать, когда ждать ее конца. Обычно инфекционные заболевания идут волнами. По коронавирусу волна длится в среднем четыре-шесть недель», — заявил Исаев.

Эксперт добавил, что на январских праздниках может быть еще динамика догоняющих госпитализаций, но к концу месяца спад будет в любом случае.

По словам спикера, сейчас наблюдается серьезный подъем заболеваемости в России. Он отметил, что усложняющим фактором является появление нового штамма «мю». Ученые считают, что он может уклоняться от антител, которые были сформированы в ходе вакцинации или после болезни.

В Татарстане с начала пандемии зафиксировано свыше 26 тыс. заболевших коронавирусом. Скончалось более 700 человек.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что ВОЗ заинтересовал новый штамм ковида — «мю», против которого могут быть бесполезны вакцины.