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В Казани новорожденному ребенку удалили опухоль весом около килограмма

Операция длилась более пяти часов.

Врачи ДРКБ в Казани помогли новорожденному ребенку с гигантской тератомой. Опухоль весила 1,1 кг, на ее удаление потребовалось пять часов. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте больницы. 

«Опухоль большая. Порядка 20 сантиметров, с неровными краями. Операция осложнялась периодическими кровотечениями из-за того, что питающие ее сосуды были очень крупными», — сообщил врач Андрей Подшивалин.

Хирурги первым делом вышли на сосуды и прекратили приток крови к тератоме, затем полностью удалили ее. После была произведена пластика ягодичных областей.

Масса опухоли превысила один килограмм, притом что масса ребенка после ее удаления составила два с половиной килограмма. То есть опухоль весила практически половину ребенка.


КВ
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