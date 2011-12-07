Бесплатными занятиями фитнесом в Казани воспользовались тысячи горожан

Минувшим летом в парках Казани ведущими партнерами по созданию спортивного насыщения парков, как и прежде, выступили организаторы проекта «Зеленый фитнес». За три летних месяца в парках состоялось более 250 бесплатных тренировок – на них побывало 7,5 тыс. горожан. Кроме того, летние утра столицы начинались с занятий йогой и медитаций на набережной озера Кабан, а также на бульваре «Ак чәчәкләр», в парке «Крылья Советов», парке Победы и даже на крыше центра семьи «Казан». Добавим, что помимо этого, все желающие могли посещать бесплатные тренировки по бегу, кроссфиту и занятия медитацией.

Такие данные прозвучали в докладе руководителя Дирекции парков и скверов Казани Марата Закирова на минувшем деловом понедельнике в мэрии Казани.