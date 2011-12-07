Кому грозит «бутылочный кариес»?

- Наргиза Ануаровна, с чем связывают возникновение кариеса на молочных зубах у современных деток?

- Основная причина - в злоупотреблении сахаром и углеводной пищей в целом. Что едят, например, дети раннего возраста? По большей части растворимые кашки из коробок и упакованные фруктовые пюре, в которых, несмотря на заверение производителей, содержится сахар. Соки, сладости, перекусы сухомяткой тоже негативно сказываются на состоянии зубов.

Мало кто знает, что чересчур длительное грудное вскармливание - тоже серьезное испытание для первых зубов. Часто встречается так называемый «бутылочный кариес», который локализуется именно на передней группе молочных зубов. Конечно, молоко - это еда, но вместе с тем еще и углеводы. Особенно нежелательно частое кормление по ночам, в этом случае слюна просто не успевает омывать зубной налет.

Другой негативный фактор - недостаточная гигиена полости рта. Прорезались у ребенка зубки - нужна уже полноценная щеточка, но родители продолжают использовать силиконовую насадку с мягкими щетинками, которые не очищают в полной мере зубную поверхность, не массируют десны, не увеличивают слюноотделение. Либо и вовсе ленятся проводить гигиену детям. Часто ребенок плачет, когда ему во рту водят щеткой, ему не нравится вкус зубной пасты, и родители из жалости сокращают время чистки. Многие на приеме у меня честно признаются, что чистят зубки детям через раз. В основном перед сном. Мало кто из родителей делает это утром.

Также влиять на состояние детских зубов может недостаток или избыток фтора. А еще, как ни странно, передача инфекции от родителей детям. Не у всех мам и пап полость рта санирована. Пока кормят ребенка - сначала ложку себе в рот, потом ту же самую - ребенку. Или другой пример - упала соска, мама ее подняла, облизала и ребенку дала. Сколько раз такое наблюдала! Ну и не стоит исключать генетический фактор.

- Какие продукты вредны, а какие полезны для детских зубов?

- Чтобы понимать это, достаточно уяснить сам принцип выбора и приема пищи. Повторюсь, негативное действие оказывает весь так называемый «углеводный мусор», содержащий сахар: глазированные сырки, йогурты, газированные напитки. Именно он выступает питательной средой для размножения микроорганизмов, портящих зубную эмаль. Если же мы говорим, например, о фруктах, то от них нет такого вреда.

И еще один момент: важно не только, что мы едим, но и с какой периодичностью. После каждого приема пищи требуется некоторое время, чтобы слюна успела восстановить кислотно-щелочной баланс во рту. Если ребенок постоянно хватает в течение дня со стола то конфетку, то печенье, а полноценного трех-четырехразового питания не получает, у него с большей долей вероятности разовьется кариес.

- Как правильно восполнять дефицит кальция и минералов в детском организме?

- Есть разнообразные комплексы витаминов. Хороша и молочная продукция, за исключением ультрапастеризованной, так как в ней нет пользы. Соответствующие зубные пасты, рекомендованные стоматологом, гели с фтором, которые укрепляют незрелую структуру эмали. И конечно же, полноценное питание без постоянных перекусов, гигиена полости рта детей до 9 лет под контролем взрослых. Зубную щетку при этом стоит менять каждые три месяца. Минимум раз в четыре месяца рекомендуется профгигиена полости рта у стоматолога.

- Как сделать так, чтобы ребенок не боялся визитов к стоматологу?

- Чаще приходить на осмотры. Дети при регулярном посещении специалиста спокойнее переносят осмотры и лечение. Многое зависит от стоматолога. В большинстве клиник есть игрушки и мультфильмы. Главное - настрой родителей: если они нервничают, то и дети не доверяют и боятся. В этом случае контакт с ребенком найти сложнее, но тоже возможно. Совсем малыши сидят во время осмотров и лечения на коленях у родителей, с трех лет - уже сами. На первом приеме можно поиграть, посмотреть мультик, потрогать все инструменты, посчитать зубы папе и маме. Потом и ребенок, видя, что нет угрозы, дает посмотреть свои зубки.