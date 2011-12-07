Могут ли родители распознать у ребенка опухоль?

О том, каковы у них особенности этой патологии и как родителям распознать у ребенка новообразование, «КВ» беседуют с заведующей отделением онкогематологии ГАУЗ «ДРКБ Минздрава РТ» Ильсией Осиповой.- Ильсия Вагизовна, много ли в Татарстане детей с онкологическими заболеваниями?- В Татарстане детей со злокачественными новообразованиями немного. Ежегодно в республике выявляется от 100 до 130 первичных пациентов со злокачественными новообразованиями. В отделении онкогематологии ДРКБ ежегодно проходят диагностику, лечение до 1200 детей. Это дети с впервые выявленным онкологическим заболеванием и пациенты, которые приезжают на плановый курс химиотерапии или требуют диспансерного наблюдения, плановых этапных обследований.- Опухоли каких органов встречаются у детей чаще всего? Правда ли, что у детей на первом месте болезни крови?- В структуре онкологических заболеваний, в том числе и в России, и в мире, на первом месте лейкозы - злокачественные заболевания кроветворной системы, а также лимфомы - опухоли лимфатической системы. Лейкозы и лимфомы составляют группу заболеваний, которая называется гемобластозы. Эта группа занимает до 30 процентов всех случаев онкологических заболеваний у детей. На втором месте опухоли центральной нервной системы, на третьем - эмбриональные опухоли, мягкотканные саркомы, саркомы костей.- Дети какого возраста чаще всего страдают от онкологических заболеваний?- Онкологические заболевания встречаются в любом детском возрасте. Лишь некоторые опухоли бывают в определенном возрасте. Эмбриональные опухоли чаще встречаются у детей раннего возраста. Это нейробластомы, нефробластомы, гепатобластомы, герминогенные опухоли. Опухоли костей чаще бывают у подростков. А лейкозам в равной степени подвержены дети всех возрастов.- При каких симптомах у педиатров чаще всего возникает подозрение на онкологическое заболевание?- Иногда вообще может не быть никаких симптомов. Бывает, что диагноз ставят на профилактическом осмотре. Ребенку проводят УЗИ или назначают анализ крови, как положено, допустим, перед школой, и обследование выявляет изменения. Жалобы появляются, только когда заболевание уже находится, как мы говорим, в развернутой стадии. Если где-то растет опухоль, ее видно, она будет пальпироваться. Если же опухоль растет в животе, то могут быть боли в животе, нарушения стула и мочеиспускания; если в костях - могут быть боли в костях; если в головном мозге - могут быть головные боли, рвота, судорожный синдром. В грудной клетке опухоль может сдавливать трахею и сосуды.- На какие же признаки родителям стоит обратить внимание?- Есть две группы симптомов. Первая - общие: интоксикация, слабость, нарушение аппетита, бледность кожи, повышенная утомляемость, немотивированные подъемы температуры. Это любое недомогание, которое родители ничем не могут объяснить. Когда они видят, что это не вирусная инфекция, а ребенку тяжело: он температурит, старается полежать, вдруг побледнел или еще что-то в этом роде. И вторая - специфические симптомы в зависимости от того, где эта опухоль локализуется.В любой ситуации мама должна прежде всего обратиться к педиатру. Конечно, бывают опухоли, которые очень быстро прогрессируют. Когда, например, еще на прошлой неделе с ребенком все было нормально, но буквально за день-два состояние ухудшилось, и он поступает к нам по экстренным показаниям в тяжелом состоянии.- Что чаще всего становится причиной онкологических заболеваний у детей?- В детской онкологии причин нет. Не срабатывает противоопухолевый иммунитет. Клетки, которые склонны к развитию опухоли, или атипичные клетки, как их называют, есть в организме каждого из нас. Наши иммунные клетки вовремя эту клетку распознают и нейтрализуют. А при опухолях этого не происходит. Противоопухолевые клетки либо не распознают опухолевую, либо они ее распознали, но не могут «достать» по каким-то причинам. И тогда эта клетка начинает бесконтрольно делиться, вырастает опухоль. А если еще она попадает в кровяное русло и/или лимфатическую систему, то эти опухолевые клетки пойдут в другие органы, то есть, говоря медицинским языком, образуются метастазы.- Могут ли детские онкологические заболевания быть наследственными?- Нет. Онкологическое заболевание у детей не является наследственным, вероятность заболевания им у ближайших родственников не больше, чем в других семьях.- Какие методы лечения детских онкологических заболеваний считаются сейчас наиболее эффективными?- Существуют три основных метода лечения при онкологических заболеваниях. Это хирургическое лечение: если есть показание и возможность, опухоль должна быть удалена. Химиотерапия и лучевая терапия. Лучевая терапия проводится не при всех опухолях. Метод лечения выбирается согласно лечебным протоколам и стандартам. При каком-то заболевании используются все три метода, при каких-то - два, в некоторых случаях применяется только один метод терапии. Сейчас существуют новые методы консервативного лечения, обеспечивающие точечное воздействие на опухолевые клетки.- В ДРКБ лечение таких детей бесплатное?- Да, естественно, все лечение у нас для пациентов бесплатное. Платит за лечение наше государство.- Каков процент выздоровления таких детей?- Результат лечения наших пациентов зависит от многих факторов - самого заболевания (гистологический вариант опухоли, иммунологический вариант лейкозов), стадии заболевания, возраста пациента, чувствительности опухоли к терапии, индивидуальной переносимости лечения. Безусловно, важен настрой самого больного, его семьи.Результаты работы нашего отделения сопоставимы с общероссийскими, соответствуют мировым статистическим данным. Например, при острых лимфобластных лейкозах 95 процентов больных выходят в ремиссию, а 70 - 80 процентов выздоравливают полностью. ПриВ-клеточных лимфомах - до 90 процентов полного выздоровления. При некоторых заболеваниях - менее 50 процентов. К сожалению, есть и такие опухоли, которые во всем мире пока не научились лечить.Тем не менее онкология, гематология, иммунология - стремительно развивающиеся медицинские науки; постоянно разрабатываются все новые и новые методы лечения, лекарственные препараты.- Самый запоминающийся случай из вашей практики?- Каждый случай уникален, каждый пациент особенный. За каждого ребенка борется целая команда специалистов всей ДРКБ и в некоторых случаях федеральных центров России. Разве не здорово, что наши пациенты (в прошлом) сейчас учатся, работают, рожают детей; помогают нам.- Как вы прокомментируете новость о строительстве центра детской онкологии при ДРКБ?- Идея очень хорошая. Нам не хватает помещений для комфортного пребывания пациентов с родителями. Нам нужен амбуланс. В будущем центре предполагается разместить помимо круглосуточных лечебных отделений амбуланс, отделение реанимации и интенсивной терапии, высокотехнологичную операционную, лабораторию, расширить отделение переливания крови.