Правда и мифы о наркозе

- Ильяс Рафаилович, в народе бытует мнение, что анестезия очень опасна. Время от времени мы слышим истории типа «уснул и не проснулся от наркоза». Есть ли в них доля правды?- В наше время это больше миф, чем правда. Наркоз - один из способов защиты человека от хирургического стресса, самый эффективный на текущий момент, и бояться его не нужно. Медицинское оборудование, препараты, техника проведения манипуляций, а также подходы к анестезии изменились за последние 40 - 50 лет настолько, что пациентов, которые не проснулись от анестезии, сейчас практически нет. Они могут не проснуться из-за каких-то тяжелых осложнений операции, которые несовместимы с жизнью. Анестезия же сама по себе такой потенциальной угрозы не несет.- Какие виды наркоза применяются сейчас?- Существуют разные виды обезболивания с наличием или без так называемой седации (состояния, близкого ко сну). Есть общая анестезия, которую мы обычно называем собственно наркозом, - это анестезия с полным выключением сознания, обычно с проведением искусственной вентиляции легких (за пациента «дышит» специальный наркозно-дыхательный аппарат). Есть еще более щадящие методики, но они подходят не всем пациентам - это регионарная и местная анестезия. Регионарная блокирует те нервы, которые иннервируют зону предполагаемой операции. Местная анестезия как метод обезболивания появилась раньше всех, но сбрасывать со счетов ее тоже нельзя, она все еще применяется.- Какой самый опасный вид и каковы его риски?- В принципе опасный вид - понятие достаточно условное. Сейчас любая анестезия при современном подходе, в руках грамотного специалиста несет минимальные риски. При всех этих видах анестезии существуют свои определенные риски, поэтому сказать, что-то лучше, а что-то хуже, нельзя.- Какие состояния, осложнения и реакции после наркоза могут возникать у пациента?- На текущий момент риск развития осложнений сведен к минимуму, но они по-прежнему встречаются. Самая грозная группа осложнений - анафилактические осложнения, связанные с реакцией пациента на лекарственные средства, которую очень сложно предугадать. Хотя мы тщательно изучаем предшествующие эпизоды аллергии, но всегда существует риск, что пациент на какой-то препарат может ответить аллергической реакцией.Помимо анафилактических осложнений существуют также реакции, которые связаны с дискомфортом после проведения анестезии, не несущие потенциальной угрозы летального исхода. Как пример подобной реакции может быть рассмотрена тошнота с рвотой. Как бы мы хорошо ни проводили наркоз, всегда остается определенный риск, что у пациента будет такая реакция в послеоперационном периоде. Также может быть чувство першения, кома в горле после установки туда интубационной трубки.- Вы готовите больных к процедуре анестезии?- Да, безусловно. Первым моментом подготовки является беседа пациента с анестезиологом - обсуждение всех рисков, конкретных для данного пациента, и тем самым настрой пациента на определенную последовательность действий, которые анестезиолог будет с ним проводить. Второй момент - фармакологическая подготовка. Есть пациенты с разными сопутствующими заболеваниями. Они требуют определенной терапии своих заболеваний либо назначений каких-то специальных препаратов, которые необходимы, чтобы улучшить фон до проведения анестезиологического пособия. Третий момент - премедикация. Вводим препараты, которые используем до анестезии с целью уменьшения тревоги и улучшения общего эмоционального фона пациента.- Есть ли статистика переносимости анестезии? Кому она противопоказана?- В целом анестезия переносится всеми. Насчет противопоказаний, все очень индивидуально. Есть пациенты, которым противопоказана одна методика, а некоторым - другая. В принципе для каждого пациента всегда можно подобрать такой вид анестезии, который он сможет перенести.- Опровергните или подтвердите мифы о наркозе. Общий наркоз сокращает жизнь человека на несколько лет...- Это заблуждение. На начальных этапах становления анестезиологии еще такое могло быть, потому что методики были не отработаны, препараты обладали множеством побочных явлений, но сейчас некоторые переносят анестезию по 10 - 15 раз и прекрасно живут.- После него ухудшается память...- Возможно кратковременное ухудшение памяти в ближайшем послеоперационном периоде. Однако все эти нарушения не требуют коррекции, и как правило, в течение месяца после анестезии все практически восстанавливается. Но, к сожалению, существует определенная доля вероятности того, что интеллектуальные способности, в том числе и память, снизятся на длительное время.- После наркоза люди могут говорить бредовые вещи...- После проведения общей анестезии для человека существует такая проблема, как острое нарушение высшей нервной деятельности - делирий. Когда пациент просыпается после общей анестезии, есть вероятность возникновения у него этого состояния. Он может делать или говорить такие вещи, которые абсолютно не характерны для него в обычной жизни.- Может остановиться сердце...- К сожалению, это правда. Но когда сердце останавливается во время анестезии, это не всегда говорит о том, что подобное произошло из-за анестезии. Существует категория пациентов, которые находятся на грани, им проводят экстренные операции, и к остановке приводит его критическое состояние. А в кардиохирургии сердце останавливается специально, чтобы хирург мог выполнить операцию, по завершении которой оно снова запускается.