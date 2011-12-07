В выходные - в парк, на скандинавскую ходьбу!

Проводят занятия в парках «Крылья Советов», «Сосновая роща», «Комсомолец», а также в Горкинско-Ометьевском лесу профессиональные тренеры. Они утверждают, что занятия этим оздоровительным видом спорта подходят как новичкам, так и тем, кто уже имеет опыт ходьбы. И шутят, для тренировок нужно иметь только палки и хорошее настроение. В минувшие выходные наш корреспондент влился в ряды «скандинавцев» в Горкинско-Ометьевском лесу. Первая спортсменка пришла на занятие в 8.35 - почти на полчаса раньше назначенного времени. Не стала стоять и ждать, когда соберутся остальные, принялась ходить с палками. К 9 часам у кафе стояли 15 человек, исключительно женщины. ТренерВалерий Стрелков провел 10-минутную разминку: упражнения для плеч, выпады вправо и влево, наклоны, приседания... В конце разминки он спросил: «Согрелись?», на что все дружно ответили: «Да!» Маршрут - два круга вокруг всего Горкинско-Ометьевского леса - занял около часа. Затем тренер разобрал наши основные ошибки:- Ходить нужно правильно, не поднимая руки высоко. Палки должны быть не выше пупка. Естественный шаг (с пятки на носок) и естественное дыхание. Чтобы была польза, ходить нужно минимум час. На мой организм скандинавская ходьба повлияла так: я сбросил 10 килограммов, укрепил здоровье и иммунитет.Новичкам тренер порекомендовал проконсультироваться со своим лечащим врачом: при некоторых хронических заболеваниях заниматься скандинавской ходьбой не рекомендуется, так же как и при острых нарушениях коронарного и мозгового кровообращения, некоторых проблемах с сердцем, повышенной температуре и болевом синдроме любого происхождения, стенокардии.- Сегодня приходила одна очень пожилая женщина, - рассказал тренер. - Она утверждала, что здорова и тоже хочет с нами заниматься, но я попросил ее проконсультироваться с врачом. Надо точно знать, что противопоказаний действительно нет.Еще Валерий напомнил, скандинавская ходьба очень полезна для организма. В процессе занятий задействованы почти все мышцы тела и сжигается на 50% калорий больше, чем при обычной ходьбе. После занятий физкультурницы поделились своими впечатлениями.Динара Бикбаева: Я пришла в парк во второй раз. На прошлой неделе была здесь впервые, мне очень понравилось. Тогда нас занималось 15 человек, все пенсионеры. После разминки прошлись по парку два раза. У меня сразу улучшилось настроение, после занятий с тренером решила пройтись еще немного одна. Жаль, что работаю, приходила бы сюда каждый день. Елена Наумова: Дети подарили мне палки и сказали: «Мама, занимайся спортом и ухаживай за собой!» Я ждала этой встречи неделю. Уже с утра получила огромное удовольствие и пользу для организма. В парке познакомилась с людьми, которые приходят сюда каждый день. Принято считать, что люди пенсионного возраста все время говорят о своих болезнях, я убедилась, что это не так.Марина Петрова: О том, что подобное мероприятие проходит в нашем парке, узнала из соцсетей. Раньше самостоятельно ходила лишь изредка, как поняла из объяснений тренера, делала это неправильно. Сейчас ходить стало легче, почувствовала бодрость, тело расслабилось. До 3 марта будем заниматься здесь каждое воскресенье. А после, мне кажется, станем собираться и без тренера весной и летом. Ведь так ходить можно круглый год.