Поможет ли маска защититься от инфекций и есть ли они в казанских аптеках?

Насколько эффективна такая мера защиты, спросили «КВ» главного внештатного специалиста по иммунопрофилактике Минздрава РТ, главного эпидемиолога Дмитрия Лопушова. Вот что доктор ответил:

- Ношение масок не является стопроцентной защитой от вирусов и бактерий, хотя может рассматриваться как один из компонентов защиты наряду с мытьем рук и витаминопрофилактикой. Правильное ношение предусматривает ее регулярную смену через 2-3 часа. Потому что в течение этого времени выдыхаемый воздух смачивает внутреннюю поверхность маски, в результате чего она из средства защиты превращается в рассадник микробов. Маску идеально носить заболевшему, чтобы он не распространял микробы.

Второй вопрос, который всех волнует: легко ли и почем можно купить маски в аптеках города? Обойдя 10 аптек Ново-Савиновского района, что на проспектах Амирхана и Ямашева, улицах Адоратского и Лаврентьева, медицинские маски мы нашли только в четырех их них. Цены в каждой разные - маски продают по 23 руб. за 3 штуки, по 23.90 руб. за такое же количество, в двух аптеках по 10 руб. за штуку.

В чем причины дефицита? С этим вопросом мы обратились в пресс-службу ГУП «Таттехмедфарм». И вот какой комментарий получили:

- Сейчас, из-за неконтролируемого ажиотажного спроса, который подогревают СМИ, маски быстро раскупаются. В результате население закупает маски в таком количестве, которое, скорее всего, не понадобится. Тем не менее, в ближайшее время маски будут отгружены в аптеки.

А вот комментарий руководителя территориального органа Росздравнадзора по РТ Любови Шайхутдиновой:

- По результатам мониторинга наличия в аптечных и медицинских организациях лекарственных препаратов и медицинских масок ТО Росздравнадзора по Республике Татарстан установил, что по состоянию на 18 февраля 2020 года аптечные учреждения республики имеют запас медицинских масок в среднем на один календарный месяц. Запас масок крупных оптовых организаций тот же.