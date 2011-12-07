За сутки диагноз COVID-19 поставили 48 татарстанцам

В Татарстане по состоянию на 21 июля текущего года зарегистрировано 23 413 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 48 новых случаев. 15 человек госпитализированы, 33 — получают лечение на дому. Всего выздоровело 20 859 татарстанцев, 6 из них за минувшие сутки.

Вакцинацию прошли 741 611 жителей республики, из них вторую дозу получили 496 146 человек.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.