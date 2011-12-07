7 продуктов помогут защитить сосуды

Список продуктов, которые нужно обязательно включить в рацион питания в морозную погоду, приводит портал МедикФорум. Лимон. Великолепный сезонный продукт. Лимону присуще свойство улучшать кровообращение, повышать выработку борющихся с патогенами красных кровяных телец.Оливковое масло. Его употребление улучшает сосудистую проходимость, способствует сохранению эластичности сосудистой ткани, помогает сосудам быстрее освобождаться от избыточного холестерина.Авокадо. По мнению ученых, для защиты сосудов от характерных поражений очень полезно съедать минимум по половине авокадо трижды в неделю. Этот продукт приносит сосудам такую же пользу, как и оливковое масло.Чеснок. Съедайте зимой ежедневно зубчик или хотя бы половинку зубчика чеснока (можно не разжевывать). В нем содержится аллицин - вещество, которое может растворять тромбы и не позволять образовываться новым.Сельдерей. По данным ученых, употребление сельдерея позволяет снизить концентрацию гормона стресса кортизола в крови, крайне опасного в большом количестве для сердечной мышцы. Кроме того, сельдерей содержит вещества, противостоящие процессам отложения на стенках сосудов атеросклеротических бляшек.Морковь. Употребление моркови защищает сосуды благодаря высокому содержанию бета-каротина, который нормализует уровень холестерина в крови.Яйца. Некоторые компоненты яиц защищают кровеносные сосуды. В частности, в них содержатся фосфолипиды, улучшающие функцию «хорошего» холестерина и замедляющие тем самым прогрессирование атеросклероза. Люди, съедающие по одному куриному яйцу в день, имеют более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто ест яйца реже.