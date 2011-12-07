ДРКБ: как спасают маленьких пациентов и не забывают о родителях

ДРКБ сегодня - это ведущее многопрофильное детское учреждение здравоохранения, которое имеет в своем составе три лечебных корпуса, три поликлиники, центр здоровья для детей с выездным мобильным центром. А коллектив клиники насчитывает более двух тысяч человек. Как спасают жизнь и здоровье детей, рассказывали специалисты детской республиканской клиники в ходе экскурсии для представителей СМИ. Она состоялась на этой неделе в рамках мероприятий к 40-летнему юбилею больницы.

Корреспонденты и фотографы ознакомились с работой отделения для новорожденных, отделения челюстно-лицевой хирургии, отделения нейрохирургии, реабилитации и других.



Комфорт для маленьких пациентов

Стартовавшая в 2011 - 2012 годах программа модернизации здравоохранения была очень своевременна для ДРКБ. К тому времени больница требовала ремонта и обновления оборудования и технологий. Ремонт прошел на всех лечебных площадях, заново отстроены и переделаны с учетом современных требований приемное отделение с операционной и противошоковой палатой, проведена замена диагностической техники и оборудования… В ходе модернизации постарались создать максимально комфортные условия для маленьких пациентов, не забыли и про яркие рисунки на стенах. Главный врач ДРКБ Рафаэль Шавалиев на мероприятии еще раз обратился к молодым родителям с просьбой быть внимательными к своим детям:

- Мы привыкли многое планировать в нашей жизни. Планируем свадьбу, рождение детей… Подходим ответственно к этим мероприятиям, а потом забываем, что так нужно планировать каждый день. Чем будет занят ваш ребенок завтра? Какие опасности его могут поджидать? Когда дети предоставлены самим себе, это не дает ничего хорошего. Например, вчера поступили малыши, которые случайно выпили перекись водорода, зеленку и марганцовку. Другие проглотили таблетки для похудания, третий получил сильный ожог. Почему это происходит? Я считаю, это прежде всего недогляд родителей.

На велосипед - с защитным шлемом

Поднявшись в отделение нейрохирургии, мы встретились с завотделением Владимиром Ивановым. Пациенты этого отделения - ребятишки с заболеваниями центральной нервной системы, врожденными пороками, травмами головного и спинного мозга. Владимир Станиславович рассказал, как дети получают травмы в весенне-летний период, облокачиваясь на москитные сетки, падая с велосипедов.

- Почему-то родители охотно покупают своим катающимся на роликовых коньках детям шлемы, налокотники и наколенники. Но забывают об этом при покупке велосипеда. Я бы обязал всех родителей покупать защитные шлемы для своего чада. Младенцы чаще всего падают с пеленальных столиков, диванов, кроватей. А так как голова по отношению к туловищу у ребенка тяжелее, падение происходит на голову. Родители недоглядели…

Гордость просторной ординаторской у нейрохирургов - большой монитор, куда выводятся снимки, результаты компьютерной томографии, в том числе и в формате 3D. Тут же можно обсудить с коллегами результаты исследований и определить дальнейшую терапию.

Для родителей, лежащих вместе с детьми в ДРКБ, теперь предусмотрены раскладушки и пуфики. А еще имеются отдельные туалеты для мальчиков, девочек и их родителей, душевые. Мог ли об этом кто-нибудь мечтать 40 лет назад?!

Челюстно-лицевые хирурги не лечат кариес

Заглянули мы и в отделение челюстно-лицевой хирургии, где лежат ребята с врожденными пороками развития - расщелиной неба, укороченной уздечкой языка, другими проблемами, а также переломами верхних и нижних челюстей. Помимо современного оборудования есть палата интенсивной терапии, как бы промежуточный этап между реанимацией и общей палатой. Здесь всегда под рукой необходимая для скорейшего выздоровления аппаратура. И практически круглосуточное пребывание медперсонала.

- Теперь родители могут всегда быть рядом со своими детьми, даже в реанимации. Если раньше на это отводились определенные часы, то сейчас родителей просят выйти только в момент перевязки, - рассказывает заместитель главного врача по хирургической помощи Владимир Филатов.

Вместо игровой комнаты, как в отделении нейрохирургии, здесь есть игровой уголок. В коридорах ионизаторы воздуха - наши, татарстанские! Когда они работают и очищают воздух, не надо выходить всей палатой в коридор.

«Обидно только, что нас часто путают со стоматологами и обращаются по неотложной помощи с банальным кариесом…» - добавляет Владимир Филатов.

Неотложная помощь оказывается в ДРКБ круглосуточно и без выходных. И некоторые родители приезжают сюда с детьми не потому, что ситуация экстренная, а просто после окончания своего рабочего дня. Между тем медицинская помощь специалистов ДРКБ нужна детям с непростыми заболеваниями или травмами. В клинике ежегодно растет число высокотехнологичных операций, большое внимание уделяется скорейшему возвращению ребенка к полноценной жизни.

Специалисты по реабилитации начинают работу с маленьким пациентом сразу же, как позволяет его состояние, даже если больной еще находится под наблюдением в отделении реанимации.

В планах больницы - строительство реабилитационного центра на близлежащей территории.

Чистота прежде всего

Персонал любого медицинского учреждения борется за чистоту. Как известно, руки - основной переносчик бактерий. В ДРКБ имеются помимо прочего аппараты по обработке рук антисептиком. Пока они стоят на входных зонах, в реанимации и перевязочных во всех отделениях клиники. В идеале эти дозаторы должны быть во всех палатах, где есть лежачие больные, добавляет Владимир Филатов. И подводит нас к аппаратам, выдающим новые халаты и костюмы медперсоналу. Каждый халат у медперсонала имеет свой чип, который при смене одежды считывает информацию и записывает новую.

А еще в ходе экскурсии мы убедились в беспороговой территории для заезда скорой в больницу. Посмотрели, насколько удобно стало находиться в приемном отделении клиники благодаря организации экстренной зоны. Побывали в палате противошоковой терапии, где в режиме ожидания находится вся аппаратура для оказания экстренной помощи. Узнали о работе реанимационно-консультативного центра, где по видеосвязи проводятся консультации по любому вопросу, возникшему у врачей татарстанских клиник.

Вместо резюме

В завершение мероприятия Рафаэль Шавалиев поделился наболевшим. К сожалению, несмотря на все усилия врачей, некоторые родители отказываются от медицинской помощи. В практике клиники было два случая, когда от ДРКБ подавались заявления в суд на родителей, отказавшихся от лечения и своими действиями создавших угрозу для жизни ребенка. Есть и другая крайность: некоторые родители во что бы то ни стало хотят сделать своего ребенка спортсменом или «самым умным», отдают в престижную секцию или лицей. Непомерные учебные и физические нагрузки у ребенка приводят к головным болям, скачкам давления, необратимым процессам в сердечно-сосудистой системе. А родители этого будто не замечают…

Справка.

В ДРКБ, одной из крупнейших больниц России, работает порядка 2280 сотрудников, функционируют 42 отделения. Ежегодно проводится порядка 15 тысяч операций, насчитывается 640 тысяч обращений, включая и амбулаторные посещения. Только по неотложной медицинской помощи в день поступает порядка 200 обращений. Среди пациентов клиники - жители Татарстана, соседних республик - Чувашии, Марий Эл, Удмуртии, Ульяновской, Мурманской областей, Коми и других регионов.