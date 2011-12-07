Общее число зараженных COVID-19 в Татарстане достигло свыше 25 тысяч человек

В Татарстане общее число зараженных COVID-19 достигло 25 028 человек. За минувшие сутки заболело 53 человека, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За все время выздоровело 22 004 пациента, в том числе 9 — за последние сутки.

Летальных исходов в Татарстане зарегестрировано 664 случая.

Осуществить запись на прививку можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.