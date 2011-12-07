К чему приводят детские игры с грибами

В выходные решила погулять по парку Урицкого. Этот зеленый уголок — настоящая отрада для многих казанцев. Вдоволь набродившись по тенистым аллеям, я присела на свободную скамейку. Напротив меня, на такой же лавочке, разместились две молодые женщины. Улыбчивые и эмоциональные, они что-то бурно обсуждали между собой. А рядом играли их дети: две девочки и мальчик лет 5 — 7. Вначале ребятишки затеяли догонялки. Затем, притомившись, устроили что-то вроде магазина. «Продавали» друг другу мелкие камешки и свежесобранную траву, деньгами служили листики. Время от времени дети пытались привлечь внимание своих матерей:

— Мам, смотри, какую я палочку нашла!

— А у меня вот какой красивый цветочек.

Однако женщины лишь кивали в ответ, предпочитая разговор друг с другом общению с малышами:

— Да-да, вижу. Иди играй дальше.

Между тем дети, предоставленные сами себе, нашли опасное развлечение. Их заинтересовали грибы, растущие на большом крепком пне. Бежевые шляпки, тоненькие ножки — грибы тесно прижались друг к другу, будто им было холодно поодиночке.

— Какие хорошенькие! — восхитилась одна из девочек.

— А может откусить шляпку? — предложил мальчик. — Грибы ведь едят.

Я встревоженно посмотрела на матерей. Они вообще не замечали происходящего! Тем временем дети сорвали несколько грибочков, собрав из них маленькие букетики.

— Тут всем хватит, — радостно сообщил мальчик. — Чур, мне самый большой!

Женщины продолжали беседу, не отвлекаясь на детей. И когда мальчишка начал перебирать собранные грибочки, чтобы выбрать самый большой, я не выдержала, вскочила со своего места, подбежала к ребенку. И буквально выдернула из его рук красивый грибочек, который он собирался отправить в рот.

— Не вздумай есть! Гриб может оказаться ядовитым.

Ребенок испуганно посмотрел на меня и расплакался. Женщины мгновенно замолчали, а затем поняв, что чуть было не случилась беда, вскочили со своих мест.

— Дима, с тобой все в порядке?

— Алсу, ты ведь взрослая девочка. Почему не позвала нас?

А я, не дожидаясь благодарности и не оборачиваясь, пошла своей дорогой. Мне вспомнилась давнишняя история…

Мне было тогда лет пять. И ходила я в детский сад в Кировском районе Казани. Старое двухэтажное здание, уютный светлый двор. Группа у нас была большая — человек 20, сплоченная команда малышей. Практически каждый день после зарядки под бубен, порции комковатой каши и творческих занятий мы отправлялись на прогулку. Вылазка на свежий воздух отменялась только при крайне низкой температуре воздуха или проливном дожде. Мы дружно резвились на специально отведенной площадке, воображая себя космонавтами или пиратами. Одна из таких прогулок запомнилась мне на всю жизнь…

Дело было осенью, в прекрасный золотисто-солнечный день. Пахло опавшими листьями и влажной землей. Моя группа с криками и смехом бегала по двору. Воспитательница Ольга Петровна задумчиво сидела на скамейке. Внезапно из-за веранды выскочила юркая белокурая девочка Алина. Она улыбалась и молча подзывала нас рукой. Некоторые заметили ее и поспешили узнать, в чем дело. Среди любопытных оказалась и я.

— Знаете, что я нашла? — заговорчески шептала Алина. — Там, за верандой, растут грибы. Это точно опята! Дедушка такие собирал.

— Ух ты! — отозвался кто-то из мальчишек. — А давайте их съедим.

— Вы что? — слабо запротестовала я. — Вдруг они ядовитые.

Но меня никто не слушал. Дети ручейком устремились за веранду. Воспитательница никакого волнения не проявляла. Кажется, она полностью погрузилась в мир своих фантазий.

Отряд юных исследователей вскоре вернулся из своего «грибного путешествия». Алина набрала следующую группу. С третьей экспедицией за веранду отправилась и я. Грибы оказались неаппетитно желтыми, с толстыми ножками. Было заметно, что часть их уже сорвали.

— Попробуй, — протянула мне один Алина. — Вкусно!

Что-то внутри меня воспротивилось происходящему. Я резко развернулась и побежала прочь:

— Ольга Петровна! Там грибы… Их едят!

Воспитательница, очнувшись от размышлений, помчалась к веранде:

— Остановитесь! Не ешьте, выплюньте!..

А потом я целых две недели ходила в детсад одна. Все мои одногруппники лежали в лечебнице. Особенно не повезло Алине. Если правильно помню, она болела чуть ли не до зимы. А я полмесяца не стояла в очереди за куклами, и вся игрушечная посуда была в моем распоряжении. Очень гордилась собой. Особенно тем, что не пошла на поводу у своих маленьких приятелей.

Комментарии специалистов Психолог Элла Утикеева:

- Детям нужно объяснять, что и почему нельзя делать. Причем напоминать правила поведения необходимо постоянно. И, конечно, обсуждайте с малышами, почему эти правила важны. Общаться с ребенком следует эмоционально ярко. Ведь детское мышление всегда образное, а не логическое: «Посмотри, какая поганка! Фу, гадость. Тощая, бледная... Болеет!». Кричать и ругаться не надо. Это только пугает.

Свою мысль надо уметь донести. Если малыш что-то делает неправильно, это не его проблема, а полностью вина взрослого. Когда мы становимся мамами и папами, то принимаем на себя ответственность. И только ребенок, воспитанный умными и по-настоящему ответственными родителями, сам способен на правильные поступки. Малыш нам ничего не должен. Должны ему мы... И наша главная задача - найти на детей и время, и силы. Даже если кажется, что их нет!

Врач-токсиколог, заведующая отделением токсикологии городской клинической больницы №7 г. Казани, главный токсиколог минздрава РТ, Алия Насибуллина:

- Грибы - довольно тяжелая пища для усвоения и переваривания. Даже абсолютно здоровый взрослый организм с хорошим пищеварением не всегда справляется с этим кушаньем. Детям младше 14 лет категорически нельзя есть грибы. Ферментативные функции желудочно-кишечного тракта у ребенка еще недостаточно развиты.