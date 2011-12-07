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В Татарстане от ковида умерли еще двое мужчин и женщина

Причины смерти установила патологоанатомическая экспертиза.

В Татарстане зафиксировали еще три случая смерти от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Минздрав республики.

Скончались из-за болезни женщина 1933 года рождения и двое мужчин 1950 и 1957 года рождения.

Причины смерти установила патологоанатомическая экспертиза. Вирус был идентифицирован. 

В Минздраве выразили соболезнования соболезнования родным и близким скончавшихся.

Таким образом, общее число случаев смерти от ковида в Татарстане н6а сегодня достигло 724.

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