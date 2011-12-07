Как россияне относятся к обязательному медицинскому страхованию

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 52% наших сограждан считают, что право на бесплатную медицинскую помощь в рамках ОМС является одной из важнейших социальных гарантий государства для населения наряду с правом на бесплатное среднее образование в школе (54%). Полисом ОМС пользуются 92% граждан. 56% респондентов в последний раз обращались по нему в медучреждения менее года назад. О том, что у них нет полиса ОМС, сказали всего 2% респондентов. Наиболее востребованы по ОМС следующие функции: контроль за качеством медицинских услуг, соблюдением сроков госпитализации (48%) и информирование населения (42%). Каждый четвертый участник опроса (24%) назвал такие полезные услуги, как разрешение конфликтных ситуаций и рассмотрение жалоб. Еще 22% отметили контроль за соблюдением пациентом назначений врача.Наиболее действенными мерами по повышению качества медуслуг население считает контроль за компетентностью врачей (42%), введение персональной ответственности руководителей медучреждений и врача за качество лечения (39%), формирование заработной платы врача исходя из качества его работы (39%). При этом особо важными лично для себя 58% считают меры по повышению оснащенности поликлиник современным оборудованием, 49% - расширение возможностей для профилактики, диагностики и предупреждения болезней на ранней стадии, 46% отмечают повышение квалификации врачей и контроль за их профессиональным уровнем.Более половины респондентов (57%) согласны, что при финансировании государственных медицинских учреждений должны учитываться оценки качества работы, число обращений и количество жалоб пациентов. 38% россиян полагают, что медучреждения должны получать финансирование независимо от этих оценок. В целом за своим здоровьем стараются следить 79% граждан, делать это тщательно получается у 15%. Четверть респондентов (24%) утверждают, что станут внимательнее относиться к своему здоровью в связи с изменениями в пенсионном законодательстве. О том, что их взгляды на здоровье вряд ли поменяются, сказали 70%.Опрос проведен путем телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.