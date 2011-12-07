Невралгия тройничного нерва - это такая боль...

Она характеризуется приступами кратковременной острой боли чаще всего в какой-то одной части лица. При этом заболевании человек часто вначале обращается не к неврологу, а к стоматологу. Это связано с тем, что зона распространения боли располагается не только на лице, но и в полости рта.

Что же это за болезнь? Какой характер носит боль при невралгии тройничного нерва? И в чем причины этого заболевания? Ответить на эти вопросы «КВ» попросили врача-невролога, к. м. н., заместителя главного врача по клинико-экспертной работе ГКБ № 16 Ирину Сурженко.

— Ирина Леонидовна, каковы проявления невралгии тройничного нерва?

— Характерный признак этого заболевания — острая, сильнейшая боль в одной части лица. Некоторые пациенты описывают ее как пронзительную, пронизывающую, жгучую, острую и даже острейшую. У некоторых пациентов эта боль может сопровождаться непроизвольным слезотечением — настолько она сильна, непредсказуема и непредотвратима.

Ее возникновению способствует раздражение определенных зон. Наряду с острой может присутствовать и постоянная боль. Чаще всего это связано с остаточными болевыми проявлениями. Боль может появляться в области щеки или носа и действительно может имитировать острейшую зубную боль. Такая боль носит кратковременный характер, но при этом она приступообразная и может часто повторяться. Возникает на несколько секунд, затем уменьшается, но полностью сразу не исчезает. А затем может появиться вновь. Боль порой настолько нестерпимая, что человек вынужден принимать сильнейшие обезболивающие препараты.

— Почему же невралгия тройничного нерва такая болезненная?

— Потому что поражен тот нерв, который относится к группе чувствительных и отвечает за восприятие. Невралгию провоцирует поступление холодного воздуха, начало приема пищи, прикосновение, начало разговора.

Таким образом, невралгия тройничного нерва доставляет человеку массу дискомфорта. Пациент вынужден начать ограничивать себя в приеме пищи, общении. Ему становится страшно выходить на улицу в холодную погоду. Приступы острой боли не дают сконцентрироваться на работе.

— В чем причины этого заболевания?

— Развитие невралгии тройничного нерва могут спровоцировать патологии сосудистой системы, вирусное заболевание, опухоль либо дегенеративные заболевания центральной и периферической нервных систем.

— Как лечится невралгия тройничного нерва?

— Вначале применяется лекарственная терапия. При ее неэффективности рекомендуется прибегнуть к хирургическому лечению. В некоторых случаях проблема решается при устранении первопричины заболевания. Например, если оно вызвано опухолью, после ее удаления исчезает и невралгия.

Но здесь все индивидуально. После операции может быть и стопроцентное излечение, но иногда сохраняются остаточные явления. Еще больные волнуются, не поменяется ли после операции форма лица? Нет, на внешности это не отразится. В настоящее время используются современнейшие методики хирургического вмешательства, позволяющие провести реабилитацию пациента в кратчайшие сроки при минимальном травмировании тканей.

— Часто ли встречается это заболевание? И люди какого возраста наиболее подвержены ему?

— Нет, невралгия тройничного нерва встречается нечасто, и она может возникнуть в любом возрасте.

— Что посоветуете для профилактики этого заболевания?

— Избегать переохлаждений. Не пренебрегать периодическим осмотром, не заниматься самолечением и обращаться к врачам-специалистам, если у вас появились какие-то боли в области лица.