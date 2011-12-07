В Казани провели сложную операцию на глаз подростку. Были задействованы несколько офтальмологов и челюстно-лицевых хирургов

В ДРКБ провели сложную операцию на глаз подростку. Врачи наложили специальную пластину на перелом стенки глазного яблока, сообщает Instagram-аккаунт ДРКБ. Сейчас пациента готовят к выписке домой.

«Травма получена в результате потасовки. Удар был несильный. Была гематома малых размеров, была небольшая припухлость, но больше всего тревожили жалобы подростка на резкое двоение (все предметы окантовывались двойным контуром). Результаты компьютерной томографии показали, что имеется перелом нижней стенки орбиты», — рассказала заведующая офтальмологическим отделением ДРКБ Наиля Хабибуллина.

После операции раздвоение заметно уменьшилось. Подростку предстоит домашняя реабилитация в течение трёх месяцев — он будет выполнять специальные упражнения для тренировки глаза. После будет назначена следующая консультация, на которой определят дальнейшее лечение пациента, добавила она.