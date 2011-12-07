Главный педиатр РТ рассказала, как коронавирусом болеют дети

Главный внештатный специалист педиатр Минздрава РТ Светлана Сенек сообщила, как COVID-19 переносят дети.

«Есть определенные возрастные группы детей, которые чаще всего болеют, это ребята пубертатного возраста — старше 10 лет. Если дети старше — 14, 15, 16 лет, — то болезнь протекает как у взрослых», — рассказала врач в прямом эфире. У детей с сахарным диабетом или избыточным весом, болезнь протекает намного тяжелее.

Также среди пациентов есть малыши до полутора лет. Они заражаются от своих родителей. Поскольку иммунная система у них еще не сформировалась, они болеет еще тяжелее. Чтобы исключить риск заражения, Сенек посоветовала родителям пройти вакцинацию.