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За сутки диагноз COVID-19 поставили 51 татарстанцу

Всего выздоровело 20 903 татарстанца, 44 из них за минувшие сутки.

В Татарстане по состоянию на 23 июля текущего года зарегистрировано 23 516 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 51 новый случай. Вылечились за сутки 35 татарстанцев, всего переболели 20,9 тыс. жителей РТ. Под наблюдением врачей остается 2 228 человек, контактных с больными или с подозрением на заболевание.

Вакцинацию прошли 757 041 человек, из них вторую дозу получили 524 865 татарстанца.

Напомним, сделать прививку от коронавируса казанцы теперь могут и в банке. Еще один пункт вакцинации открылся в здании гостиницы «Татарстан».

Также осуществить на нее запись можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.

КВ
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