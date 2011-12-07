Главный кардиолог РТ рассказала, какие правила нужно соблюдать сердечникам в жару

Главный кардиолог РТ, заместитель главного врача по медицинской части ГКБ №7 Казани Зульфия Ким рассказала, какие правила нужно соблюдать в жару сердечникам и людям, переболевшим коронавирусом.

Специалист отметила, что людям с сердечной недостаточностью не рекомендуется покидать вентелируемые помещения без особой необходимости. Если окна квартиры выходят на солнечную сторону, желательно шторами прикрыть источник света.

Также врач порекомендовала в период аномальной жары следить за артериальным давлением и пить лекарства в прописанной врачом дозировке. Кардиолог объяснила, что организму требуется 30 миллилитров жидкости на килограмм массы тела. Однако, к примеру, у человека с сердечной недостаточностью объем должен быть меньше, поэтому следует уточнить свою норму у врача.

Для людей, переболевших коронавирусом, подходят аналогичные рекомендации, отметила кардиолог.