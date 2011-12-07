В Татарстане коронавирусом заболели еще 49 человек

В Татарстане коронавирусом заболели 49 человек, из них 1 случай — завозной.

На домашнее лечение направлены 34 человека.

География новых заболеваний выглядит так: Казань - 28 человек, Набережные Челны — 8, Бавлинский район — 1 человек, Бугульминский район— 2, Елабужский район — 1, Мамадышский район — 1, Нурлатский район — 1, Пестречинский район — 2, Тукаевский район — 5.

Всего на сегодняшний день в республике зафиксировано 25 077 случаев COVID-19.

Выздоровело за весь период 22 014 человек. 10 человек выздоровело за минувшие сутки.

Число провакцинированных граждан достигло 961 123 человека, вторую прививку получили 800 427 человек.

Осуществить запись на прививку можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.