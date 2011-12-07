Есть ли у вас семейный рецепт борьбы с простудой?

Айгуль Усманова, учитель математики и физики: Меня и десятимесячную дочь простуда пока обошла стороной, зато переболели муж и сын. Таблетками мы не лечимся, тем более антибиотиками. Считаю, температура - хороший показатель сопротивляемости организма. С ее помощью он сам cебя стимулирует и начинает вырабатывать интерферон, который помогает бороться с возбудителем. В эти дни лучше поддерживать себя фруктами, овощами, травяным чаем, жидкостью. Бывает, есть не хочется, не нужно себя заставлять, голод - один из способов самоочищения. Во время простуды и эпидемии гриппа нарезанный лук и чеснок ставлю около кровати заболевшего. Хорошо помогает настой семян шамбалы, для приготовления понадобятся кипяток и чайная ложка семян пажитника. Нужно взять один стакан горячей воды и залить семена на 20 минут. После этого можно смело добавлять настой в чай или воду.Фидан Нафиков, 25 лет, инженер-механик: Осень - обманчивое время года. Не знаешь, как одеваться: с утра холодно, а днем солнце припекает. Из-за этого я недавно схватил простуду. На больничный не пошел - хождение по врачам отнимает много времени. Решил обратиться к проверенному бабушкиному рецепту. Три раза в день пил чай из настоя зверобоя с малиновым вареньем, ел много лука, дышал над чесноком. Полегчало! Татьяна Сандакова, учитель биологии: Простудными заболеваниями практически не болею. Чтобы быть в тонусе и укрепить организм, налегаю на соки и морсы, в основном из калины и смородины. Пью настои солодки, мать-и-мачехи, завариваю листья липы. Лечусь только дарами природы, считаю, что они самые эффективные наши лекари. Мой рецепт сока из калины таков. Варить ягоды до тех пор, пока они не станут мягкими, после чего протереть через сито или отжать через марлю. Дать настояться два часа, а потом перелить готовый сок в кастрюлю и варить до полного растворения сахара, периодически снимая пену. Диана Гумерова, студентка КГМУ: Говорят, врачи не доверяют народным средствам, прописывают пациентам только лекарства. Лично я использую и домашние методы лечения. Если мучает насморк, заворачиваю теплое яйцо в полотенце и прикладываю к носу. Когда начинает першить горло и становится тяжело глотать, кипячу молоко, когда немного остынет, добавляю туда мед и сливочное масло. Очень вкусно и полезно. Радик Ягафаров, водитель: Мне постоянно приходится общаться с пассажирами, среди которых есть и заболевшие. Чтобы не заразиться, поддерживаю иммунитет народными методами - как меня лечила мама в детстве. От кашля избавляюсь редькой с медом. Вырезаю в овоще серединку, добавляю туда мед, накрываю сверху шляпкой от вырезанной редьки и ставлю на 12 часов для того, чтобы образовался полезный медовый сок. Его лучше принимать три раза в день по столовой ложке перед едой. Еще мне помогают травяной чай, сбалансированное питание и ежедневная зарядка. Аниса Ганиева, педагог: Когда чувствую, что дочери начинают заболевать, сразу использую домашние рецепты, самый действенный из которых - горчичные носки. Надеваю их детям примерно на 10 часов - очень хорошо помогает от насморка и кашля. В отличие от горчичников, которые действуют быстро, порошок горчицы имеет медленный, но верный эффект. Не обходится лечение и без обтираний. При температуре смешиваю одну столовую ложку яблочного уксуса с тремя-четырьмя столовыми ложками воды. Обтираю заболевшего и накрываю легкой тканью (только не одеялом!). Это хорошо снижает высокую температуру.