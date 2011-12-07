Татарстанцам напомнили о мерах защиты от вирусов в зимний период

В татарстанском Роспотребнадзоре напомнили о мерах защиты от вирусов в зимний период. Чтобы минимизировать риски заражения нужно одеваться по погоде, не мерзнуть на рабочем месте, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина.

Она подчеркнула, что в зимний период вирусы, в том числе COVID-19, не ослабнут.

При этом на рабочих местах, в школах, детских садах и других организациях должна соблюдаться комфортная температура воздуха, которая нормируется правилами СанПиНа. Кроме того, нужно заниматься спортом, соблюдать режим труда и отдыха, правильно питаться, добавляя в рацион витамины.