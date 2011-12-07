Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Татарстанцам напомнили о мерах защиты от вирусов в зимний период

В первую очередь необходимо одеваться по погоде.

В татарстанском Роспотребнадзоре напомнили о мерах защиты от вирусов в зимний период. Чтобы минимизировать риски заражения нужно одеваться по погоде, не мерзнуть на рабочем месте, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина.

Она подчеркнула, что в зимний период вирусы, в том числе COVID-19, не ослабнут.

При этом на рабочих местах, в школах, детских садах и других организациях должна соблюдаться комфортная температура воздуха, которая нормируется правилами СанПиНа. Кроме того, нужно заниматься спортом, соблюдать режим труда и отдыха, правильно питаться, добавляя в рацион витамины.

КВ
Лента новостей